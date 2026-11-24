Duravant LLC ("Duravant"), un leader globale in soluzioni di automazione industriale all'avanguardia, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione di FlexXray ("FlexXray"), il principale fornitore tecnologico mondiale di servizi di ispezione di materiali estranei di terze parti, recupero di sostanze contaminanti e bonifica per i settori industriale, cosmetico, delle bevande, della trasformazione e delle proteine. L'operazione dovrebbe concludersi prima della fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e all'approvazione normativa Hart-Scott Rodino negli Stati Uniti.

Fondata nel 2001 e con sede ad Arlington, Texas, FlexXray aiuta i propri clienti a individuare e rimuovere i contaminanti fisici, risolvere rapidamente i blocchi alle forniture per motivi di qualità e a riportare i prodotti alla catena di fornitura in modo sicuro, riducendo al minimo le interruzioni negli impianti, riducendo gli sprechi ed evitando costosi richiami di prodotti dal mercato.

Sia Duravant che FlexXray servono una clientela diversificata di prestigio, offrendo opportunità commerciali sinergiche nelle solide relazioni con i clienti di entrambe le aziende. L'acquisizione crea inoltre un canale naturale per proporre le tecnologie di smistamento, ispezione e trasformazione di Duravant a nuovi clienti, i servizi di FlexXray agli impianti globali di Duravant e per collegare le varie tecnologie fuori impianto di FlexXray alle capacità in linea di Duravant.

L'aggiunta di FlexXray arricchisce l'attività dei Servizi per il ciclo di vita di Duravant, completando al contempo la gamma di apparecchiature e tecnologie di Duravant.

Informazioni su Duravant

Con sede a Downers Grove, Illinois, Duravant è una società globale di soluzioni per l'automazione industriale al servizio di una serie diversificata di mercati finali attraverso le sue tecnologie e soluzioni di rilevamento, smistamento, trasformazione e coordinamento. Attraverso il suo portafoglio di aziende operative, Duravant progetta, produce e fornisce assistenza per apparecchiature tecniche e sistemi integrati per clienti in oltre 190 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare www.duravant.com .

Informazioni su FlexXray

Fondata nel 2001 e con sede ad Arlington, Texas, FlexXray è il leader tecnologico in Nordamerica nei servizi di ispezione e bonifica di materiali estranei forniti da terzi per il settore alimentare. Utilizzando tecnologie all'avanguardia per l'ispezione a base di raggi X e TC, FlexXray aiuta i produttori alimentari a proteggere i propri prodotti, ridurre gli sprechi e proteggere i consumatori. Per maggiori informazioni, visitare www.flexxray.com .

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, comprese affermazioni sulla tempistica prevista del perfezionamento dell'operazione e i vantaggi previsti derivati dall'acquisizione. Queste affermazioni si basano sulle aspettative attuali e sono soggette a rischi e incertezze, tra cui l'adempimento delle condizioni di chiusura e l'ottenimento delle approvazioni normative, che potrebbero far sì che i risultati effettivi si discostino materialmente dalle aspettative.

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Contatto per i media:

Eleni Yianas

Duravant

Vicepresidente senior, Marketing

eleni.yianas@duravant.com





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