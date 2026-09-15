SharkNinja, Inc. (NYSE: SN), azienda globale di progettazione e tecnologia dei prodotti, è fiera di annunciare la sua nuova collaborazione globale con McLaren Racing , il noto team britannico di sport motoristici, nelle sue squadre di Formula 1, IndyCar, World Endurance Championship e F1 Academy.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915605990/it/

In qualità di Partner ufficiale, SharkNinja entrerà a far parte dell'ecosistema di McLaren Racing attraverso esperienze esclusive, contenuti e attivazioni pensate per collegare i fan con i valori e l'innovazione dei due brand. Attraverso il McLaren Racing Accelerator Program, gli ingegneri di entrambe le aziende collaboreranno per applicare metodologie di racing all'avanguardia alla divisione di futuri prodotti SharkNinja.

“McLaren è uno dei team più premiati nella storia degli sport motoristici, basato su una tradizione di innovazione, eccellenza tecnica e prestazioni ai massimi livelli", ha dichiarato Mark Barrocas, Amministratore delegato di SharkNinja. "Questa è la mentalità che ci accomuna in SharkNinja. Ascoltiamo attentamente i consumatori, ci muoviamo rapidamente e continuiamo a perfezionarci fino a creare soluzioni che hanno un impatto positivo sulla vita delle persone. Siamo fieri di collaborare con McLaren e unire le nostre forze per portare avanti l'innovazione per i consumatori e creare esperienze indimenticabili per i fan di tutto il mondo”.

I punti salienti della collaborazione comprendono:

Esperienze del team McLaren Mastercard Formula 1: accesso premium e presenza del marchio durante determinati weekend di gara nella stagione F1 2026, compresi gli spazi a bordo pista dedicati al marchio, comparse di piloti, esperienze di trofei ed eventi esclusivi per i fan.

accesso premium e presenza del marchio durante determinati weekend di gara nella stagione F1 2026, compresi gli spazi a bordo pista dedicati al marchio, comparse di piloti, esperienze di trofei ed eventi esclusivi per i fan. Collaborazioni con i piloti e storytelling basato sulle prestazioni : collaborazioni e contenuti esclusivi con i piloti del team McLaren Mastercard Formula 1 Lando Norris e Oscar Piastri , la leggenda della Formula 1 Mika Häkkinen , i piloti femminili emergenti della F1 Academy e gli ambasciatori, ingegneri e dirigenti McLaren che rappresentano la filosofia che accomuna entrambi i marchi.

collaborazioni e contenuti esclusivi con i piloti del team McLaren Mastercard Formula 1 e , la leggenda della Formula 1 , i piloti femminili emergenti della F1 Academy e gli ambasciatori, ingegneri e dirigenti McLaren che rappresentano la filosofia che accomuna entrambi i marchi. Espansione multiserie: i diritti della collaborazione che comprendono il Team McLaren Mastercard Formula 1, il team Arrow McLaren IndyCar, il Team McLaren Hypercar che compete nella World Endurance Championship e la F1 Academy.

i diritti della collaborazione che comprendono il Team McLaren Mastercard Formula 1, il team Arrow McLaren IndyCar, il Team McLaren Hypercar che compete nella World Endurance Championship e la F1 Academy. McLaren Racing Accelerator Program: sfruttare le competenze ingegneristiche di fama mondiale di McLaren per informare e migliorare i lanci dei prodotti futuri di SharkNinja, offrendo le metodologie all'avanguardia e l'innovazione guidata dalle prestazioni dal circuito ai prodotti per consumatori.

“Siamo lieti di accogliere SharkNinja in McLaren Racing”, ha dichiarato Zak Brown, AD, McLaren Racing. “Innovazione ed alte prestazioni sono alla base di tutto ciò che facciamo e SharkNinja condivide il nostro impegno nel superare costantemente i limiti grazie a tecnologia ed esperienze ai massimi livelli per i clienti. Siamo entusiasti di collaborare nella nostra serie di gare e dare vita alla collaborazione per i fan di tutto il mondo”.

La collaborazione globale mostrerà come la stessa mentalità che guida le vittorie sul podio sia anche al centro dell'innovazione rivoluzionaria nella vita di tutti i giorni.

Informazioni su SharkNinja

SharkNinja è un'azienda a livello globale specializzata nella progettazione e nella tecnologia dei prodotti, con al suo attivo un portafoglio diversificato di soluzioni lifestyle classificate a 5 stelle che hanno un impatto positivo sulla vita delle persone nelle abitazioni di tutto il mondo. Forte di due aziende globali fidate, Shark e Ninja, l'azienda vanta una tradizione comprovata di innovazioni rivoluzionarie sul mercato e di sviluppo di un prodotto per consumatori dietro l'altro, che ha consentito a SharkNinja di entrare in diverse categorie di prodotti, guidando una crescita significativa e un aumento delle quote di mercato. Con sede a Needham, Massachusetts, forte di oltre 4.100 associati, i prodotti dell'azienda vengono venduti dai principali rivenditori, online e in punti vendita fisici, avvalendosi di distributori in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo sharkninja.com .

Informazioni su McLaren Racing

McLaren Racing è stata fondata dal pilota automobilistico Bruce McLaren nel 1963. Il team è entrato nella sua prima gara di Formula 1 nel 1966. Da allora, McLaren ha vinto 23 campionati mondiali di Formula 1, oltre 200 edizioni del Gran Premio di Formula 1, tre volte Indianapolis 500 e la 24 Ore di Le Mans al primo tentativo.

McLaren Racing compete in quattro serie di gare. Il team partecipa alla FIA Formula 1 World Championship con i piloti di McLaren Mastercard F1 Lando Norris e Oscar Piastri, alla NTT INDYCAR SERIES con i piloti di Arrow McLaren Pato O’Ward, Nolan Siegel e Christian Lundgaard, e alla F1 Academy con i membri del Driver Development Programme Ella Lloyd e Ella Stevens. Il team compete inoltre nella F1 Sim Racing Championship come McLaren Shadow.

McLaren è un campione per la sostenibilità nello sport, nonché firmatario nell'iniziativa UN Sports for Climate Action Commitment. È impegnata a raggiungere net zero entro il 2040 e promuove una cultura varia ed inclusiva nel settore degli sport motoristici.

McLaren Racing – Sito web ufficiale

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915605990/it/

Relazioni con gli investitori: ir@sharkninja.com

Pubbliche Relazioni: pr@sharkninja.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire