Dubai ha lanciato il Create AI Agents Championship, un concorso globale che invita gli innovatori a sviluppare soluzioni pratiche e scalabili basate su agenti di intelligenza artificiale in grado di affrontare sfide del mondo reale, con un montepremi complessivo che supera i 2,5 milioni di AED.

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Dubai has launched the Create AI Agents Championship as part of its efforts to accelerate the adoption and development of Agentic AI (Photo: AETOSWire)

Il lancio del campionato è stato annunciato da Sua Altezza lo Sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Principe ereditario di Dubai, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, nonché Presidente del Consiglio Esecutivo di Dubai, che ha incoraggiato gli innovatori di tutto il mondo a partecipare.

Guidato dalla Camera di Commercio per l'Economia Digitale di Dubai, il campionato mira ad accelerare l'adozione dell'IA agentica e a sostenere lo sviluppo di soluzioni innovative basate su agenti di intelligenza artificiale con un forte potenziale in termini di applicazione pratica, scalabilità e crescita commerciale. Mira inoltre a incoraggiare la creazione di soluzioni in grado di fornire un valore misurabile per gli individui, le imprese e la società.

Il concorso è aperto a innovatori con background tecnico e non tecnico, senza alcun requisito minimo di età. Possono partecipare sia singoli individui che team con un'idea innovativa, un prototipo o un prodotto minimo funzionante in fase iniziale, mentre le aziende già esistenti possono presentare una nuova soluzione o funzionalità basata su agenti di intelligenza artificiale.

I partecipanti si sfideranno in quattro categorie: Miglior agente IA sociale, Miglior agente IA personale, Miglior agente IA aziendale e Miglior agente IA per i giovani. Il vincitore di ciascuna categoria riceverà 550.000 AED, mentre uno dei quattro vincitori riceverà anche il titolo di Agente IA dell'Anno e 1 milione di AED.

I partecipanti sono incoraggiati a identificare le sfide prioritarie, progettare agenti di IA per affrontarle, testarne l’impatto ed esplorarne il potenziale per trasformarli in prodotti, servizi e iniziative commerciali fattibili e scalabili.

Il campionato offrirà inoltre ai partecipanti l'accesso a formazione avanzata, workshop pratici, contenuti di apprendimento personalizzati, sessioni specializzate e tutoraggio per supportare lo sviluppo e il perfezionamento delle loro soluzioni.

Le iscrizioni sono state aperte il 7 ottobre e si chiuderanno nel mese di dicembre 2026.

Per saperne di più, visitare http://www.dubaichamberdigital.com/en/create-ai-agents

Informazioni sulla Camera dell'Economia Digitale di Dubai

La Camera dell'Economia Digitale di Dubai opera con l'obiettivo di posizionare Dubai come leader globale nell'economia digitale. Il suo compito è quello di attirare aziende, talenti e investimenti, creando al contempo un ambiente favorevole alla crescita del business digitale.

Fonte: AETOSWire

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Mohamad Mouzehem

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