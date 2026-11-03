L'Autorità per la Cultura e le Arti di Dubai ha presentato il programma accademico del 31° Simposio Internazionale sull'Arte Elettronica ed Emergente (ISEA2026), che si terrà a Dubai dal 6 al 15 novembre 2026 e avrà come tema "ELYAH: Constellating Place, Data, and Identity". Il simposio esplorerà i punti di incontro tra arte, scienza e tecnologia ed esaminerà il futuro delle arti elettroniche.

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Dubai Culture unveils ISEA2026 Online Academic Programme (Photo: AETOSWire)

Il simposio, organizzato da Dubai Culture in collaborazione con la Zayed University, si preannuncia come l'edizione più imponente della sua storia. Gli interventi di apertura saranno tenuti da Sua Altezza la Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente di Dubai Culture, e da Sua Eccellenza Hala Badri, direttrice generale di Dubai Culture, a cui seguiranno le presentazioni principali di Katherine Hayles, Distinguished Research Professor presso l'Università della California, Los Angeles, e professoressa emerita insignita dell'onorificenza James B. Duke presso la Duke University, e di Shuddhabrata Sengupta, artista, scrittore e cofondatore del Raqs Media Collective indiano.

Riunendo artisti, ricercatori e specialisti di spicco provenienti da tutto il mondo, il Programma accademico online avrà inizio il 6 novembre con workshop organizzati nell'ambito dei suoi Percorsi speciali, seguiti dalle sessioni accademiche principali dal 10 al 14 novembre. Il programma comprenderà 145 contributi accademici, oltre 50 interventi di artisti e tavole rotonde, oltre 10 workshop, oltre 45 workshop, tavole rotonde e presentazioni nell'ambito dei Percorsi speciali, sette workshop Eco Lab e oltre 20 presentazioni istituzionali, strutturate attorno a quattro temi centrali.

Nell'ambito di "Celestial Dialogues", i dibattiti analizzeranno il rapporto tra media digitali, memoria culturale e narrazione creativa, con la ricerca di Suheil Dahdal sull'archiviazione speculativa, l'esplorazione di Maya Sarfaty sulla traduzione del movimento in espressione visiva e il lavoro di Ina Conradi Chavez e Mark Chavez sulla pelle digitale e i media immersivi. "Charting Constellations" esplorerà il modo in cui la tecnologia sta plasmando le città e gli spazi pubblici, includendo la ricerca di Lixin Bao sulle esperienze spaziali in contesti algoritmici.

"Eco-Tech Futures" si concentrerà sul rapporto tra arte e ambiente, con l'esplorazione dei funghi e dell'arte performativa condotta da Yitao Yuan e l'esperimento di Tomoya Ishibashi volto a trasformare i rifiuti fluviali in microscopi utilizzati per studiare il fiume stesso. "Mondi collegati dalle stelle" esaminerà l’impatto della tecnologia sull'esperienza umana attraverso la ricerca di Yu-Chuan Tseng sull'intelligenza artificiale e l'identità, l’esplorazione di Martina Mrongovius sulla comunicazione tramite luce reattiva e l'analisi di Hannes Rall e Alice Yang sui modi per preservare l'espressione artistica umana nell'animazione assistita dall'intelligenza artificiale.

Chi desidera partecipare all'ISEA2026 può iscriversi all'indirizzo isea2026.eventshub.ai .

Fonte: AETOSWire

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Antoine Boghos

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