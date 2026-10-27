Dubai Chambers ha lanciato Chamber AI Hub, il primo marketplace al mondo di AI agentica sviluppato da una camera di commercio, che consente alle imprese di Dubai di accedere ad agenti di IA pronti all'uso in grado di svolgere autonomamente una serie di attività amministrative e operative.

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H.E. Sultan bin Saeed Al Mansoori Chairman of Dubai Chambers. (Photo: AETOSWire)

Il marketplace offre attualmente 22 agenti IA specializzati in sette aree aziendali, ovvero compliance, approvvigionamento, operazioni, finanza, vendite, risorse umane e logistica. L'offerta è destinata ad ampliare il numero di agenti fino a 100.

L'iniziativa sostiene gli sforzi di Dubai per accelerare l'adozione dell'IA agentica nel settore privato, aiutando le aziende a migliorare l'efficienza, rafforzare la competitività e trasformare i propri modelli operativi.

S.E. l'ingegnere Sultan bin Saeed Al Mansoori, Presidente di Dubai Chambers, ha commentato: "Il successo nella transizione all'IA agentica non si misura solo dall'adozione della tecnologia, ma anche dall'efficacia con cui le aziende utilizzano questi strumenti per affrontare le sfide aziendali e ottenere risultati tangibili. Ecco perché stiamo collegando le conoscenze all'applicazione pratica, sviluppando le competenze e ampliando l'accesso a soluzioni specializzate e a strumenti di alta qualità che aiutano le aziende ad adattarsi al cambiamento e a far progredire il proprio modo di lavorare".

Il marketplace offre soluzioni pratiche per attività quali la valutazione dei fornitori, la revisione dei contratti, l'abbinamento delle fatture, la generazione di proposte commerciali, la selezione del personale e la valutazione dei lead dei clienti.

Le aziende possono testare gli agenti in un ambiente sandbox prima dell'implementazione, con crediti introduttivi gratuiti e pacchetti di abbonamento basati sull'utilizzo. La piattaforma fornisce inoltre valutazioni del livello di preparazione e dashboard per monitorare l'utilizzo, i costi e le prestazioni. Un portale di amministrazione dedicato consente alle aziende di supervisionare l'uso degli agenti IA da parte dei propri team.

Il lancio fa parte di un programma biennale più ampio volto a consentire a oltre 295.000 aziende del settore privato di adottare le tecnologie di IA agentica. Ciò include una formazione specializzata per 14.000 aziende al fine di supportare l'integrazione delle tecnologie di IA agentica nei loro processi operativi.

Per saperne di più, visitare: https://aihub.dubaichambers.com

Informazioni su Dubai Chambers

Dubai Chambers è un ente pubblico senza scopo di lucro che sostiene la visione di Dubai come polo commerciale globale attraverso il potenziamento delle imprese, l'offerta di servizi innovativi a valore aggiunto e l'opportunità di accesso a reti influenti.

*Fonte: AETOSWire

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Mohamad Mouzehem

mohamad.mouzehem@dubaichamber.com





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