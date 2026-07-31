Dream Industrial Real Estate Investment Trust (TSX: DIR.UN) (il “ Trust ” o il “ REIT ” o “ DIR ”) oggi ha annunciato che il Trust e Dream Unlimited Corp. (TSX: DRM) (“ Dream ”) hanno sottoscritto per l’acquisizione da parte di Dream di Chancerygate Limited (“ Chancerygate ” o “ CG ”), una società immobiliare e di gestione asset industriali con sede nel Regno Unito e che vanta una storia trentennale comprovata di risultati positivi nel settore industriale multi-let (“ MLI ”).

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Nell’ambito dell’operazione Dream rileverà la piattaforma Chancerygate di gestione degli investimenti e sviluppo immobiliare. Dream Industrial REIT acquisirà le proprietà immobiliari interamente di proprietà di Chancerygate e le quote di co-investimento nelle sue venture gestite per un corrispettivo di circa 78 milioni di sterline (147 milioni di dollari), al lordo di alcuni debiti in essere sulle proprietà immobiliari di proprietà esclusiva, e prevede di finanziare ulteriori 25 milioni di sterline (47 milioni di dollari) per completare i progetti di sviluppo. Il prezzo di acquisto finale sarà soggetto ai consueti aggiustamenti di rito successivi alla chiusura, incluse le voci relative al capitale circolante. Il REIT intende finanziare l’acquisizione attraverso una combinazione di liquidità disponibile, debito assunto e la propria linea di credito rotativa non garantita. Il perfezionamento delle operazioni è previsto per agosto 2026.

Punti salienti dell’operazione

Acquisizione del portafoglio MLI di proprietà esclusiva. Il portafoglio di proprietà esclusiva comprende 0,5 milioni di piedi quadri di attivi di sviluppo di alta qualità suddivisi fra quattro progetti nel Regno Unito e uno in Spagna. Tre dei progetti sono in fase di completamento o prossimi alla conclusione sostanziale, mentre due siti sono in fase di sviluppo. La base di costo totale del REIT su questi asset è prevista in circa 80 milioni di sterline (150 milioni di dollari), al lordo di alcuni debiti in essere e compresi 25 milioni di sterline (47 milioni di dollari) di costi stimati per completare i progetti di sviluppo. Il REIT prevede di realizzare un rendimento sul costo senza leva finanziaria di circa l’8% su questi progetti.

Massa critica immediata in venture private in Europa. Le partnership private di Chancerygate comprendono 1,2 miliardi di sterline in valore lordo degli attivi con investitori istituzionali globali. Nell’ambito dell’operazione DIR acquisirà la quota di minoranza di Chancerygate in queste joint venture per un corrispettivo totale di circa 23 milioni di sterline (43 milioni di dollari canadesi), che rappresenta un tasso di capitalizzazione stabilizzato previsto superiore al 7,5%. La massa critica delle venture private offre al REIT l’opportunità di espandere la propria piattaforma di gestione immobiliare.

Nuova joint venture programmatica paneuropea nel settore MLI. Il REIT, insieme a Dream e Chancerygate, è in fase avanzata di negoziazione, con un investitore istituzionale globale leader per la creazione di una nuova joint venture programmatica che mirerà a cogliere opportunità di acquisizione e sviluppo nel settore MLI in tutta Europa, con un valore lordo degli asset (GAV) target di circa 500 milioni di euro (800 milioni di dollari).

L’operazione espande la presenza del REIT nel settore industriale multi-let del Regno Unito , un mercato target primario per il REIT e un settore secondario sostenuto da vari fattori strutturali favorevoli – un’offerta limitata, un tasso di sfitto a una cifra e prospettive positive di crescita dei canoni di locazione.

Si prevede che l’operazione sia accrescitiva per il flusso di fondi da operazioni (FFO) diluito per quota DIR al raggiungimento della stabilizzazione degli attivi di sviluppo di proprietà esclusiva, con un ulteriore potenziale di crescita derivante dalla gestione immobiliare delle venture private in Europa.

“Negli ultimi anni Dream Industrial REIT ha creato una solida piattaforma industriale urbana focalizzata sui Paesi Bassi e sulla Germania. Con l’operazione Chancerygate entriamo nel mercato industriale multi-let del Regno Unito con un portafoglio di alta qualità che ci aspettiamo generi elevati rendimenti sostenuti da solidi fondamentali. L’operazione ci garantisce inoltre una massa critica immediata in Europa per il nostro segmento delle venture private strategiche in rapida crescita, creando opportunità per facilitare nuove fonti di ricavi mentre cresciamo al fianco dei nostri partner”, spiega Alexander Sannikov, amministratore delegato Dream Industrial REIT.

Portafoglio di proprietà esclusiva di alta qualità

Il REIT acquisirà cinque siti di sviluppo di proprietà esclusiva a bilancio di Chancerygate, con una superficie lorda affittabile complessiva target di 510.000 piedi quadri. Quattro asset si trovano nel Regno Unito in mercati chiave in Inghilterra – il Sud-Est, le Midlands e il Nord-Ovest, mentre uno si trova a Valencia, in Spagna.

Un progetto nel Regno Unito, per un totale di 104.000 piedi quadri, ha raggiunto il completamento sostanziale nel primo trimestre del 2026. Per altri due progetti, per un totale di 184.000 piedi quadri, si prevede il completamento sostanziale nel terzo trimestre del 2026. Per questi asset sono attualmente in corso trattative con potenziali locatari. I restanti due progetti presentano anch’essi una configurazione multilocatario e possono ospitare fino a 20 locatari; se ne prevede il completamento sostanziale nella seconda metà del 2027.

La base di costo totale del REIT per questi attivi è prevista in circa 80 milioni di sterline (150 milioni di dollari canadesi), al lordo di alcuni debiti in essere e inclusi 25 milioni di sterline (47 milioni di dollari) di costi stimati per completare i progetti di sviluppo. Si prevede che i progetti si stabilizzeranno gradualmente nell’arco dei prossimi 6-18 mesi e genereranno un rendimento stabilizzato sul costo senza leva finanziaria di circa l’8%.

“Il mercato industriale multi-let del Regno Unito rappresenta un punto d’ingresso estremamente interessante per DIR, sostenuto da un’offerta strutturalmente limitata, un basso tasso di sfitto, una pipeline di sviluppo limitata e una base di locatari diversificata. Con contratti di locazione di lunga durata, revisioni dei canoni orientate unicamente al rialzo e una forte domanda trainata dall’e-commerce, il settore offre fondamentali molto interessanti e una crescita intrinseca dei canoni che si allinea con l’attuale strategia industriale urbana del REIT”, aggiunge Bruce Traversy, direttore investimenti Dream Industrial REIT.

Accelerazione delle venture private strategiche in Europa

La strategia delle venture private del REIT gli consente di ampliare la propria piattaforma partecipando, al fianco di investitori istituzionali globali leader, a varie strategie relative al portafoglio – investimenti di sviluppo, core+ e a valore aggiunto. I rendimenti di tali venture possono essere ulteriormente incrementati laddove DIR sia in grado di sfruttare le proprie piattaforme operative e generare ricavi ricorrenti dai servizi di gestione immobiliare e locazione. Le venture private del Trust si compongono di cinque veicoli in Nord America, con un valore totale degli attivi superiore a 9 miliardi di dollari al 31 marzo 2026, che generano oltre 24 milioni di dollari di ricavi da gestione immobiliare su base annua.

L’operazione Chancerygate comporta una crescita significativa per il business delle venture private di DIR in Europa. Il REIT acquisirà una massa critica immediata attraverso varie joint venture istituzionali esistenti, con un valore lordo totale degli asset di 1,2 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari canadesi).

Il portafoglio delle joint venture esistenti si compone di 4,7 milioni di piedi quadri di asset esistenti e 3,2 milioni di piedi quadri di asset in varie fasi di sviluppo. Nell’ambito dell’operazione DIR acquisirà la quota di minoranza di Chancerygate in queste joint venture per un corrispettivo di circa 23 milioni di sterline (43 milioni di dollari canadesi), che rappresenta un tasso di capitalizzazione stabilizzato previsto superiore al 7,5% al completamento dei progetti di sviluppo e al realizzo del potenziale di adeguamento ai prezzi di mercato sugli asset esistenti. Le joint venture esistenti sono in gran parte pienamente operative e il loro focus è attualmente su iniziative a valore aggiunto, come la locazione degli spazi sfitti, l’adeguamento dei canoni ai valori di mercato e il completamento dei progetti di sviluppo e intensificazione.

In termini di valore, il 90% degli asset presenti nelle joint venture si trova nel Regno Unito, garantendo una massa critica significativa sul mercato e creando le opportunità per il REIT di strutturare nel Regno Unito, nel corso del tempo, una piattaforma di gestione immobiliare integrata verticalmente.

Nell’ambito dell’operazione, DIR, insieme a Dream e Chancerygate, ha portato avanti le negoziazioni con un investitore istituzionale globale leader per la creazione di una nuova joint venture programmatica. Si prevede che quest’ultima perseguirà opportunità di acquisizione e sviluppo nel settore MLI in tutta Europa, con un valore lordo degli asset target di circa 500 milioni di euro (800 milioni di dollari). Si prevede che il REIT deterrà una quota del 5% nella nuova joint venture e fornirà servizi di gestione immobiliare e locazione nei Paesi Bassi e in Germania, dove dispone di una piattaforma interna.

Consulenti

Kirkland & Ellis LLP opera in qualità di consulente legale nel Regno Unito per Dream Industrial REIT. Deloitte opera come consulente fiscale, mentre CBRE e Colliers operano in qualità di consulenti immobiliari per il REIT.

Informazioni su Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Dream Industrial è una società che possiede, dirige e gestisce un portafoglio globale di immobili industriali situati in posizioni strategiche. Al 31 marzo 2026 Dream Industrial deteneva partecipazioni e gestiva un portafoglio composto da 343 asset industriali per un totale di circa 74,1 milioni di piedi quadri di superficie lorda affittabile in mercati chiave in Canada, in Europa e negli Stati Uniti. L’obiettivo di Dream Industrial è fornire elevati rendimenti totali ai propri possessori di quote tramite distribuzioni sicure e la crescita sia del valore patrimoniale netto sia del flusso di cassa per quota, sostenuto da un portafoglio di alta qualità e da uno stato patrimoniale con rating investment grade. Dream Industrial è un fondo d’investimento immobiliare di tipo aperto, non costituito in forma societaria. Per maggiori informazioni visitare il sito www.dreamindustrialreit.ca .

Informazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene informazioni previsionali ai sensi della normativa sulle obbligazioni e sui titoli finanziari applicabile, comprese dichiarazioni riguardanti l’acquisizione di Chancerygate, tra cui i relativi termini e tempistiche di perfezionamento; le aspettative relative al portafoglio MLI, inclusi la base di costo degli asset, i costi e le tempistiche di completamento, la stabilizzazione e il rendimento previsto sul costo senza leva finanziaria dei progetti; le aspettative e le valutazioni del Trust in merito al settore MLI nel Regno Unito, inclusa la convergenza dei fondamentali di mercato con l’attuale strategia industriale urbana del REIT; la nuova joint venture programmatica paneuropea prevista nel settore MLI, compreso il suo completamento e, in tal caso, i relativi termini e l’importo; le aspettative riguardanti l’acquisizione da parte del Trust delle quote di partecipazione nelle partnership private di Chancerygate, compresi i rendimenti previsti e le opportunità di espandere la piattaforma di gestione immobiliare e locazione del Trust in Europa e nel Regno Unito; l’impatto accrescitivo previsto dell’operazione Chancerygate sul flusso di fondi da operazioni (FFO) diluito per quota del Trust al raggiungimento della stabilizzazione degli attivi di sviluppo di proprietà esclusiva; i rendimenti previsti dall’operazione Chancerygate; l’impatto dell’acquisizione di Chancerygate sulla capacità del Trust di crescere in Europa e promuovere nuove fonti di ricavo; il tasso di capitalizzazione stabilizzato previsto per il Trust al completamento dei progetti di sviluppo nel portafoglio delle joint venture di Chancerygate; la convinzione del Trust che l’operazione Chancerygate porti a una crescita significativa per il proprio business delle venture private in Europa; e le fonti di finanziamento e gli accordi finanziari previsti dal Trust per l’operazione Chancerygate. Non vi è alcuna garanzia che l’acquisizione proposta di Chancerygate venga completata o che sia eseguita ai sensi dei termini e delle condizioni previsti nel presente comunicato stampa. L’acquisizione proposta di Chancerygate potrebbe essere modificata, ristrutturata o risolta in conformità con i relativi termini.

Le informazioni previsionali possono generalmente essere identificate dall’uso di una terminologia di tipo previsionale quali “obiettivo”, “sarà”, “prevede”, “intende”, “ritiene”, “dovrebbe”, “pianifica”, “consente” o “continua”, o espressioni simili che suggeriscono risultati o eventi futuri. Le informazioni previsionali si basano su una serie di presupposti e sono soggette a vari rischi e incertezze, molti dei quali al di fuori del controllo del Trust, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale da quelli divulgati o impliciti. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: condizioni economiche e commerciali generali e locali; livelli di occupazione; tassi ipotecari e di interesse e relative normative; inflazione; rischi relativi a un potenziale rallentamento economico in alcuni dei Paesi in cui operiamo e l’effetto che l’inflazione e tale rallentamento potrebbero avere sulle condizioni di mercato e sui canoni di locazione; rischi che le attività del Trust possano essere influenzate da condizioni di mercato, economiche e politiche globali avverse e da altri eventi al di fuori del nostro controllo, inclusi i rischi legati all’imposizione di dazi, tariffe e altre restrizioni commerciali e relativi impatti; incertezze sui tempi e sugli importi dei futuri finanziamenti; eventi geopolitici, inclusi conflitti tra nazioni, guerre e sanzioni internazionali; la situazione finanziaria dei locatari; rischi di locazione, inclusi quelli associati alla capacità di locare spazi sfitti; canoni di locazione e la solidità della crescita dei canoni sulle locazioni future; e le fluttuazioni dei tassi di interesse e dei tassi di cambio. Gli obiettivi e le dichiarazioni previsionali del Trust si basano su determinati presupposti, tra cui: che l’economia generale rimanga stabile, comprese le future condizioni di mercato ed economiche che si verificheranno come previsto, e che gli eventi geopolitici, inclusi i conflitti tra nazioni o l’imposizione di dazi, tariffe, quote, embarghi o altre restrizioni commerciali (comprese eventuali ritorsioni a tali misure), non danneggino le economie globali; che l’inflazione e i tassi di interesse non aumentino in modo significativo oltre le attuali aspettative di mercato; che le condizioni all’interno del mercato immobiliare rimangano coerenti; che la concorrenza per le acquisizioni rimanga in linea con il contesto attuale; e che i mercati dei capitali continuino a fornire un rapido accesso al capitale di rischio e/o di debito. Tutte le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si riferiscono alla data dello stesso. Il Trust non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge. Ulteriori informazioni su tali ipotesi, rischi e incertezze sono contenute nei documenti depositati dal Trust presso le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari, tra cui il più recente modulo informativo annuale (AIF) e la relazione di analisi e gestione (MD&A), disponibili sul sito www.dreamindustrialreit.ca .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Per ulteriori informazioni contattare: Dream Industrial REIT

Alexander Sannikov

Presidente e Amministratore delegato

(416) 365-4106

asannikov@dream.ca

Lenis Quan

Direttrice finanziaria

(416) 365-2353

lquan@dream.ca

Bruce Traversy

Direttore investimenti

(416) 365-3531

btraversy@dream.ca





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