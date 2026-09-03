I tifosi di calcio incarnano la fedeltà alla squadra che nessun consiglio di amministrazione può creare artificialmente. Eppure, mentre il capitale globale sta ridefinendo lo sport più seguito al mondo, la questione di chi ne sia il vero proprietario è sempre più controversa. Questo tema è al centro dell'ultimo dibattito pubblico della Qatar Foundation nell'ambito dei Doha Debates, intitolato "Football fandom: Community or commodity?" (La tifoseria calcistica: comunità o merce), ora disponibile sulle piattaforme Doha Debates e Al Jazeera Digital.

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Doha Debates Town Hall “Football fandom: Community or commodity?” stage at the Terminal Theatre in Toronto, Canada. (Photo: AETOSWire)

L'episodio è stato girato presso il Terminal Theatre di Toronto in collaborazione con l'iniziativa Qatar, Canada e Messico 2026 – Anno della Cultura, un progetto nazionale volto a costruire relazioni durature tra i Paesi creando spazi in cui le persone possano incontrarsi e imparare da prospettive diverse. Questa collaborazione di Doha Debates ha dato vita a tale obiettivo attraverso un dibattito che ha messo in contatto i giovani al di là dei confini nazionali.

Moderato dal giornalista Imran Garda , il dibattito in stile Majlis ha riunito Shireen Ahmed , collaboratrice senior di CBC Sports, David Goldblatt , storico e sociologo del calcio, e Kely Nascimento , presidente della Fondazione Nascimento, per approfondire l'evoluzione di questo sport. Venti studenti provenienti dal Qatar, dal Canada, dal Messico e da altri Paesi hanno partecipato al dibattito.

Goldblatt ha ribadito con fermezza che il calcio, e i suoi tifosi, non possono essere comprati o venduti: "Le squadre di calcio non dovrebbero essere di proprietà privata di nessuno. Non dovrebbero appartenere né agli Stati, né a uomini o donne ricchi. Sono forme collettive di capitale culturale", ha dichiarato.

Nascimento, documentarista e figlia della leggenda del calcio Pelé, ha contestato questa posizione, chiedendosi se il calcio fosse necessariamente più sano prima dell'afflusso di grandi capitali. "Ho fatto alcune ricerche su come fosse la situazione prima dell'arrivo del denaro. Non mi è sembrato che fosse poi così fantastico", ha detto, continuando a chiedersi se la posizione di Goldblatt non fosse più un'idea utopica che una realtà.

Ahmed ha esortato i suoi colleghi partecipanti al dibattito a esaminare più attentamente la provenienza dei fondi e il modo in cui vengono utilizzati. "Questa idea secondo cui il denaro sia sempre un male… è una questione sfaccettata e complessa. Preferirei quindi che ci fosse responsabilità nell'uso di quei soldi e trasparenza", ha dichiarato.

Gli studenti hanno aggiunto altre considerazioni rilevanti al dibattito. "Mi chiedo perché la classe operaia abbia difficoltà a partecipare e perché assistere alle partite della Premier League non sia alla portata di questa fascia di popolazione", ha dichiarato Nawaf Al-Kuwari, laureato in architettura e ingegneria navale presso l’Università di Strathclyde a Glasgow. "Mi sembra più un lusso che un’attività alla portata di tutti".

Regina Aldrete, studentessa di relazioni internazionali presso l'Università Tecnológico de Monterrey, ha commentato la natura politica del gioco. "Il calcio è intrinsecamente politico. Pertanto, è come uno specchio della società", ha detto, indicando le tensioni che circondano le partite di calcio tra El Salvador e Honduras come esempio di come lo sport possa riflettere i conflitti globali.

Per Amjad Atallah , amministratore delegato di Doha Debates, il dibattito è stato espressione dell'impegno di Doha Debates nell'approfondimento di temi di attualità. "Pochissime cose attirano l'attenzione di un miliardo di persone contemporaneamente, e ancora meno scatenano un dibattito così appassionato. A Toronto, i nostri ospiti esperti e gli studenti hanno rifiutato la risposta facile, ed è così che si cerca la verità".

Ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver costruito questo dibattito con l'iniziativa Qatar, Canada e Messico 2026 – Anno della Cultura, un progetto che condivide la nostra convinzione nel valore dello scambio culturale. Invitiamo il pubblico di tutto il mondo a guardarlo e a decidere autonomamente da che parte stare".

"Football fandom: Community or commodity?" fa parte della serie di incontri pubblici globali di Doha Debates, che riunisce giovani ed esperti per un dialogo in stile Majlis, all’insegna della ricerca della verità, su complesse questioni globali.

Informazioni:

Doha Debates coinvolge un gruppo di persone all'avanguardia, intellettualmente curiose e alla ricerca della verità, per discutere in modo costruttivo delle differenze al fine di costruire un futuro migliore. Diamo importanza all'unità piuttosto che alla divisione, incoraggiando conversazioni che ci uniscano anziché separarci.

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*Fonte: AETOSWire

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Sumi Alkebsi

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