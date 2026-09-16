Diligent , il leader dell'AI nelle soluzioni di governance, rischio e conformità (GRC), oggi ha annunciato un importante miglioramento di Diligent One, la sua piattaforma nativa per l'AI, alla Enterprise Risk, Audit and Compliance Conference (ERAC) di Gartner.

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“Per molte organizzazioni, le attività di GRC vengono rallentate dai sistemi frammentari, dal coordinamento manuale e dai processi di rendicontazione che richiedono molto tempo”, ha dichiarato Brian Stafford, Presidente e AD di Diligent. “Le nostre ultime funzionalità agentiche aiutano i team a ridurre la complessità collegando il contesto, mettendo in luce ciò che è più importante e promuovendo l'esecuzione più rapida, mantenendo l'attenzione sulla governance e sul giudizio professionale”.

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Media

Michele Steinmetz

Senior Director, Comunicazioni di Marketing, Diligent

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