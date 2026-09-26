In occasione della Climate Week di New York, Digital Reef e Oreasoc Agriculture Inc. hanno siglato un accordo di prelievo che lega lo sviluppo dei data center da 3,3 GW di Digital Reef a oltre 30 milioni di ettari di foresta pluviale amazzonica, nel Sud America, allo scopo di mitigare l’impatto ambientale della crescita dei data center tramite la protezione e il ripristino della foresta pluviale, dove Oreasoc collabora con le comunità per proteggere la biodiversità, promuovere economie sostenibili e preservarne i territori.

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