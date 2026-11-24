L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader globale in soluzioni di intelligence per l'ingegneria e di servizi di consulenza ER&D, ha annunciato oggi il lancio della quinta edizione annuale dei Digital Engineering Awards .

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Digital Engineering Awards

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