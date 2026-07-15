Dichiarazione di Matthew Nicoletti, Direttore delle strategie, Perpetuals.com (Nasdaq: PDC), sulla proposta operazione con AI Financial Corporation.

“Perpetuals ha deciso di non procedere con l'acquisizione della controllata di AI Financial Corporation, Alt5 Sigma Canada, Inc., e comunica la rescissione dalla precedente lettera di intenti”.

Informazioni su Perpetuals.com Ltd

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) è una società fintech che sviluppa prodotti di trading e mercati di previsione basati sull'intelligenza artificiale, con una presenza globale negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. La sua missione è ridurre il rischio offrendo agli utenti al dettaglio esperienze di trading intuitive, sicure ed efficienti che abbracciano i mercati azionari di tutto il mondo.

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