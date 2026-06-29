Seiden Law LLP ("Seiden Law"), consulente legale del Sig. Leak Yim, di nazionalità cambogiana, e della sua famiglia, ha reso noto di aver depositato presso il tribunale federale del distretto di Washington D.C. un'istanza per l'ottenimento di un'autorizzazione giudiziaria mirata ad accertare le informazioni false e fuorvianti che potrebbero aver portato all'erronea incriminazione in Thailandia del Sig. Yim, oltre che alla sua ingiustificata identificazione al Congresso come associato a centri fraudolenti in Asia.

L'articolo 1782 ("1782") del titolo 28 del Codice degli Stati Uniti fornisce efficaci strumenti di raccolta di prove che consentono a un richiedente di ottenere elementi di prova negli Stati Uniti per facilitare i procedimenti internazionali. Lo studio legale Seiden Law, che vanta una significativa esperienza nei casi correlati all'articolo 1782, ha depositato questa istanza per ottenere la produzione di documenti e testimonianze sotto giuramento da parte di persone che si trovano negli Stati Uniti e che possono chiarire le circostanze relative alle recenti azioni intraprese contro il Sig. Yim.

" Il Sig. Yim e la sua giovane famiglia sono le apparenti vittime di una condanna per associazione e persecuzione politica ", ha dichiarato Robert Seiden, Managing Partner dello studio legale Seiden Law e avvocato principale che rappresenta il Sig. Yim nella sua richiesta di giustizia.

Come dimostra la richiesta basata sull'articolo 1782, questa campagna globale che ha screditato il Sig. Yim e la sua famiglia è stata organizzata da organi di stampa e media in accordo con il governo thailandese a partire dal mese di settembre del 2025.

"Il Sig. Yim non è mai stato condannato per alcun reato in nessun paese ed è disgustato dai centri illegali di criminalità informatica in Asia, oltre a non essere soggetto ad alcuna sanzione", ha aggiunto Seiden. "Il Sig. Yim è il figlio di uno dei fondatori della democrazia moderna in Cambogia, ha vissuto in America per oltre un decennio, ha servito con onore nell'esercito cambogiano, gestisce l'attività immobiliare di famiglia e finanzia attività di assistenza medica e alimentari ai bisognosi". Il Sig. Yim dispone di prove documentate del sostegno fornito a ospedali e strutture sanitarie, della creazione di migliaia di posti di lavoro legittimi in tutto il sud-est asiatico e delle cospicue donazioni a cause benefiche, tra cui la Croce Rossa cambogiana, a favore di interventi di soccorso in caso di calamità e di istituzioni sanitarie pediatriche. Eppure i media non ne hanno mai parlato; al contrario, peggiorano invece il dolore del Sig. Yim, della moglie thailandese e del loro giovane figlio, presentandolo come un criminale, senza alcuna prova, processo, condanna o sentenza. Il Sig. Yim respinge categoricamente queste accuse mediatiche perché false e infondate. Il Sig. Yim ha fornito prove della sua innocenza al tribunale thailandese.

Se accolta dal tribunale, l'istanza del Sig. Yim ai sensi dell'articolo 1782 (causa civile numero 1:26-mc-00095-ACR) consentirà di acquisire documenti e testimonianze sotto giuramento che potrebbero far luce sul motivo per cui il Sig. Yim è stato erroneamente incluso, e successivamente rimosso, dalla bozza iniziale del disegno di legge HR 5490 della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e rivelare chi si cela dietro questa manovra e per quali motivazioni. Le prove raccolte dimostreranno come il Sig. Yim sia una vittima in Thailandia.

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