La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha firmato tre accordi con importanti enti internazionali in occasione della 28ª Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX 2026).

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DEWA signs three agreements with global partners during WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

Alla presenza di Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore Delegato e Direttore Generale di DEWA , gli accordi sono stati firmati da Hussain Lootah, Vicepresidente Esecutivo di Transmission Power di DEWA, e conclusi tramite Moro Hub, una società controllata di Digital DEWA, il ramo digitale di DEWA.

Al Tayer ha dichiarato: "Ci impegniamo a rafforzare le nostre partnership strategiche con le principali organizzazioni globali e a sfruttare le tecnologie, le soluzioni e le best practice più recenti. Questo ci consente di migliorare l'efficienza, la resilienza e la preparazione per il futuro delle nostre infrastrutture nevralgiche, rimanendo al passo con i progressi in materia di sicurezza informatica, trasformazione digitale, automazione, intelligenza artificiale e gestione di asset e dati. Gli accordi firmati da DEWA contribuiranno a migliorare le nostre capacità nella gestione proattiva degli asset e dei rischi, a promuovere lo scambio di conoscenze e a sviluppare competenze tecniche. Ciò, a sua volta, favorisce la sicurezza, l'affidabilità e la continuità delle nostre operazioni, garantendo al contempo che DEWA rimanga ben preparata per soddisfare le esigenze della rapida crescita di Dubai e i requisiti futuri".

L'accordo con Huawei riguarda la fornitura di hardware, soluzioni software, assistenza e servizi a valore aggiunto per soddisfare le esigenze di DEWA in termini di infrastrutture tecnologiche di informazione e comunicazione, reti, data center, sottostazioni digitali e sicurezza informatica. Esso comprende inoltre il supporto per le risorse tecnologiche esistenti, tra cui router, apparecchiature di comunicazione, server, switch e software associati, nonché l'assistenza tecnica e la manutenzione, la formazione, i workshop, il trasferimento di conoscenze e la collaborazione per il collaudo di tecnologie e soluzioni emergenti.

L'accordo con Nozomi Networks potenzia la collaborazione nel campo della tecnologia e delle soluzioni digitali sostenibili mediante un quadro unificato per la gestione delle licenze delle soluzioni di cybersecurity attraverso la piattaforma Nozomi Vantage, consentendo una gestione centralizzata delle licenze e semplificando i rinnovi. Supportata da analisi basate sull'intelligenza artificiale, la piattaforma fornisce una panoramica centralizzata su asset e rischi.

L'accordo con Syskey Softlabs copre soluzioni specializzate per la gestione dei log dei sistemi OT, il monitoraggio delle prestazioni delle risorse e della rete e la gestione dei rischi, oltre a una piattaforma unificata per la gestione e il monitoraggio delle applicazioni e delle risorse OT. A tutto questo si aggiungono assistenza e manutenzione, aggiornamenti di sicurezza, formazione, workshop, trasferimento di conoscenze di consulenza tecnica, accesso anticipato a nuove funzionalità e aggiornamenti e prove di verifica del valore.

Il WETEX 2026 ha coinciso con il 12° World Green Economy Summit, organizzato dal Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai, dalla DEWA e dall'Organizzazione Mondiale per l'Economia Verde.

Fonte: AETOSWire

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Mosaad Abdelrahman

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