Quando un rivenditore di generi alimentari opera seguendo un modello di affiliazione esclusivamente B2B, non può trasferire le eccedenze ai propri partner commerciali: questo significa che le previsioni devono essere precise, altrimenti il centro di distribuzione si ritrova ad assorbirne i costi. SymphonyAI , un leader globale nell'intelligenza artificiale verticale, oggi ha annunciato che Delhaize, parte del Ahold Delhaize Group , ha installato le soluzioni di Demand Forecasting and Replenishment (Previsioni della domanda e del rifornimento) nella sua rete di 600 negozi affiliati e cinque centri di distribuzione in Belgio, sostituendo i processi di gestione degli ordini reattivi e impegnativi dal punto di vista manuale con un flusso di lavoro basato sull'IA e sulle eccezioni.

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