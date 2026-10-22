DDN, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per IA e intelligence dei dati, oggi ha annunciato al GTC Berlin 2026 che Nebul, il provider europeo di cloud IA, sta utilizzando DDN Infinia per accelerare l’inferenza dell’IA per carichi di lavoro sovrani nell’ambito della propria infrastruttura con tecnologia NVIDIA. In particolare, DDN Infinia viene impiegato per archiviare e riutilizzare la cache key-value, riducendo il carico di lavoro delle GPU necessario per erogare i modelli di IA.

Nei test eseguiti DDN ha aiutato i carichi di lavoro di IA sovrana Nebul a trovare risposte più velocemente a costi inferiori:

Tempo per il primo token quasi 10 volte inferiore con DDN Infinia rispetto alla cache Nebul su CPU e memoria.

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