David Hagan è stato eletto in qualità di Vicepresidente per il 2027 di SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica . Svolgerà il ruolo di presidente eletto nel 2028, e di presidente della società nel 2029. Il Consiglio di amministrazione dello SPIE è un ente influente nella comunità scientifica, e definisce politiche e strategie e realizzazione di attività di interesse per i membri dello SPIE.

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Top row, from left to right: David Hagan, Jim McNally, Mark Clampin. Bottom row, from left to right: Marla Dowell, Jana Kainerstorfer, Katie Schwertz

Il Presidente dello SPIE per il 2026, Julie Bentley , professoressa di ottica presso la University of Rochester, ha annunciato i nuovi eletti in occasione della riunione generale annuale della società che si è tenuta il 25 agosto durante SPIE Optics + Photonics .

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