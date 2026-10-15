Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o l'"Azienda") (Nasdaq: DVLT), una società di piattaforme di intelligenza artificiale ("AIP") che offre servizi di monetizzazione dei dati, certificazione e tokenizzazione di asset del mondo reale (“RWA”), ha annunciato oggi la nomina di Jeffrey Tirman al suo Consiglio di amministrazione, a partire dal 12 ottobre 2026. Tirman è stato designato da NYIAX, Inc. (“NYIAX”) in connessione all'acquisizione completata di recente di NYIAX da parte di Datavault AI e ha fatto parte in precedenza del Consiglio di amministrazione di NYIAX.

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