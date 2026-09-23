Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ("Datavault AI" o la "Società"), una società operante nel settore delle piattaforme di intelligenza artificiale (“AIP”)” che fornisce tecnologie di monetizzazione dei dati, gestione delle credenziali e tokenizzazione, ha annunciato oggi che il suo Consiglio di amministrazione (il "Consiglio") ha approvato un'offerta di diritti di opzione ai titolari delle sue azioni ordinarie ("Azioni ordinarie") e di certi altri titoli di Datavault AI. Moody Capital Solutions, Inc. ("Moody Capital") fungerà da dealer manager per l'offerta dei diritti di opzione.

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Datavault AI Inc.

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