Klarna, la rete finanziaria per tutti i giorni, oggi ha annunciato l'assistente IA di Klarna, un assistente personale che gestisce lo shopping, i resi, le prenotazioni e l'amministrazione di tutti i giorni, così non devi farlo tu. Attualmente attivo con un gruppo ristretto di utenti iniziali, l'assistente IA agisce come un assistente personale, gestendo le attività per conto di ogni cliente, lasciando loro al contempo il pieno controllo. La lista d'attesa si apre questa settimana.

L'assistente IA di Klarna individua opzioni e aiuta le persone a decidere, prenota qualsiasi cosa, da un tavolo per due a una babysitter e monitora ciò che le persone stanno aspettando.

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