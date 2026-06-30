L'Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) farà il suo debutto internazionale il 5 settembre 2026 a Imola, in Italia, portando fino a 5 auto da corsa completamente autonome, basate sulla Dallara Super Formula SF23, su uno dei circuiti più iconici ed impegnativi al mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260629802379/it/

From Abu Dhabi to Imola: A2RL Expands Internationally with Historic Autonomous Racing Debut at Iconic Italian Track (Photo: AETOSWire)

Organizzata da ASPIRE, il ramo dedicato alle grandi sfide dell'Advanced Technology Research Council di Abu Dhabi, l'A2RL si è rapidamente evoluta da un audace banco di prova pubblico per le tecnologie di intelligenza artificiale in condizioni di gara estreme a una serie agonistica vera e propria. La prossima gara di Imola segna un passo importante nella sua espansione globale, dopo due stagioni di grande successo al Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, e apre il primo capitolo internazionale del campionato prima del ritorno nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per la finale della stagione 2026.

Il campione in carica dell'A2RL TUM (Germania) gareggerà a Imola insieme a Unimore Racing (Italia) e PoliMOVE (Italia), che si sono qualificate grazie alle loro prestazioni durante la stagione 2025. Altre due squadre, Kinetiz (Emirati Arabi Uniti) e Constructor Racing (Germania), si sfideranno nei turni di qualificazione che precederanno il weekend di gara per aggiudicarsi i posti rimanenti sulla griglia di partenza.

Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Segretario Generale dell'Advanced Technology Research Council, ha dichiarato: "L'A2RL è nata ad Abu Dhabi con una chiara convinzione: il futuro della mobilità deve essere testato in modo aperto, rigoroso e al limite delle prestazioni. Il suo debutto internazionale a Imola dimostra come gli Emirati Arabi Uniti stiano traducendo le loro audaci ambizioni in materia di ricerca e sviluppo in piattaforme tecnologiche di rilevanza globale, in grado di accelerare il progresso nella mobilità autonoma".

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE , ha dichiarato: "Portare l'A2RL a Imola è una pietra miliare nella nostra ambizione di costruire il primo campionato internazionale al mondo per auto da corsa completamente autonome. Pochi circuiti vantano la tradizione e il prestigio internazionale di Imola, che la rendono un palcoscenico importante per la nostra prima gara internazionale. Si tratta di un passo importante per il motorsport autonomo, sia come piattaforma tecnologica che come formato sportivo globale emergente".

Sulla scia di due stagioni rivoluzionarie ad Abu Dhabi, l'A2RL si è evoluta da una gara autonoma con quattro vetture, prima al mondo nel suo genere, a una Grande Finale con sei veicoli che si sfidano ruota a ruota a oltre 250 km/h. Il campionato è inoltre diventato una piattaforma di riferimento per la competizione tra esseri umani e intelligenza artificiale, con il divario prestazionale tra i sistemi autonomi e i piloti professionisti che si è ridotto drasticamente da 10 secondi nel 2024 a soli 1,58 secondi nel 2025. Oltre ai progressi in pista, A2RL ha creato un pubblico globale in crescita e ha rafforzato la posizione di Abu Dhabi come hub leader per la mobilità autonoma e l'innovazione dell'IA.

Imola: un vero test per le auto da corsa autonome

Sede dell'European Le Mans Series, il circuito di Imola è noto per i suoi dislivelli impegnativi, le strettoie con aree di fuga limitate e i punti di sorpasso difficili. Le sue curve tecniche e i margini stretti metteranno alla prova il modo in cui i sistemi autonomi gestiscono l'aderenza, il traffico, il posizionamento e il sorpasso sotto pressione costante. Per le squadre in gara, l'evento rappresenta un ambiente competitivo molto impegnativo in cui le prestazioni dipenderanno dalla precisione del software, dall'integrazione dei sensori, dalla strategia ingegneristica e dal processo decisionale autonomo in tempo reale.

Alessandro Tucci, direttore esecutivo di House of Grand Challenges presso ASPIRE , ha dichiarato: "Imola è il banco di prova perfetto per i migliori team dell'A2RL per dimostrare le loro capacità di gara su un tracciato estremamente impegnativo. Imola non ammette mezze misure. Premia la precisione, il controllo e il coraggio, il che lo rende il circuito giusto per le corse autonome per mostrare cosa sono in grado di fare sotto una pressione concreta. Ogni auto in pista porta con sé il lavoro di ingegneri e programmatori che portano l'IA dalla simulazione alla vera competizione".

Da Sim Sprint al circuito

Prima dei test sul Circuito di Imola in agosto, i team si prepareranno attraverso l'ecosistema di corse virtuali dell'A2RL, con la serie Sim Sprint che si svolgerà dal 19 maggio al 17 luglio su gemelli digitali ad alta fedeltà di Yas Marina, dell'Autodromo A2RL, di Suzuka e di Imola, per poi concludersi sul Circuito Yas Marina North, sede della Grande Finale dell'A2RL. Durante la stagione precedente, Sim Sprint ha offerto oltre 5.000 ore di test di simulazione collettivi e di gare a 11 team. La piattaforma fornisce ai team un ambiente controllato per sviluppare e convalidare i propri algoritmi prima della competizione di guida autonoma nel mondo reale. Durante tutta la serie, le squadre affronteranno gare con più auto, sorpassi, scenari di risposta agli incidenti e casi limite che sono difficili da replicare in sicurezza in pista. Offrendo alle squadre un maggior numero di chilometri di gara prima di Imola, Sim Sprint aiuta a preparare i sistemi di IA alla velocità, alla pressione e all'imprevedibilità delle gare a guida autonoma dal vivo.

Coinvolgimento dell'ecosistema italiano del motorsport e dell'ingegneria

In vista della gara, A2RL ha coinvolto le comunità italiane del motorsport, dell'ingegneria e del mondo accademico attraverso il Motor Valley Fest e una serie di roadshow universitari. Come parte di questo impegno, i dirigenti di A2RL hanno partecipato al programma del Motor Valley Fest, l'evento con sede a Modena che celebra l'industria automobilistica dell'Emilia-Romagna, dove una vettura A2RL Super Formula è stata esposta allo stand di Imola. Il roadshow ha coinvolto l'Università di Bologna, l'Università di Modena e Reggio Emilia e il Politecnico di Milano, presentando agli studenti la tecnologia di A2RL, il suo ruolo di banco di prova dell'IA ad alta velocità e i futuri percorsi per consentire a team, ingegneri e programmatori di partecipare alla serie. Questa iniziativa riflette la più ampia missione di A2RL di collegare la ricerca di frontiera sull'IA con la prossima generazione di talenti.

Dopo Imola, A2RL tornerà al Circuito di Yas Marina, riportando la serie nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove le corse autonome ad alto rischio sono passate dall'ideazione alla realtà competitiva. L'evento di Abu Dhabi concluderà la stagione 2026, chiudendo il cerchio del campionato dal suo luogo di nascita alla sua prima gara internazionale e viceversa. In qualità di sede dell'A2RL dal suo lancio nel 2024, il Circuito di Yas Marina rimane la sede di riferimento per la continua evoluzione e crescita del campionato.

La serie 2026 è resa possibile grazie al sostegno di SteerAI, insieme ai partner principali AD Ports e du Infra; ai partner ufficiali AWS, Abu Dhabi Mobility e Abu Dhabi Gaming; ai sostenitori ufficiali HP e Castore; ai partner tecnici PACETEQ e Live in Five.

*Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260629802379/it/

Thushara Mohanan,

thushara.mohanan@tii.ae





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire