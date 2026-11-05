Current Chemicals, Inc. (“CCI”), una delle poche aziende statunitensi a convertire ossidi di terre rare separati dai fluoruri utilizzati per la produzione di metalli di terre rare e magneti, ha annunciato oggi un ulteriore investimento del suo principale azionista, Momentum Global Ventures (“MGV”). L'investimento aumenterà notevolmente la produzione di CCI a Cleveland di fluoruro di neodimio, fluoruro di disprosio e altri fluoruri di terre rare fondamentali.

Il finanziamento aggiunge infrastrutture, attrezzature e personale tecnico per fluoruri di neodimio, disprosio, terbio, gadolinio, ittrio, scandio, lantanio e litio per la riduzione delle terre rare leggere in forma metallica: componenti chiave per magneti permanenti, rivestimenti avanzati e leghe.

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