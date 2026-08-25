CTC Global, lo sviluppatore e produttore leader mondiale di conduttori avanzati ad alta capacità, ha annunciato oggi il lancio del conduttore ACCC® Plus, un'aggiunta potenziata alla famiglia di conduttori ACCC®.

Le utenze stanno affrontando una nuova serie di sfide di pianificazione delle trasmissioni, come crescita del carico, cambiamenti generazionali, code di interconnessione, vincoli legati alle autorizzazioni e requisiti di affidabilità sempre più rigorosi, che sottopongono a una pressione sempre maggiore le infrastrutture di trasmissione esistenti e nuove. Le utenze devono aggiungere rapidamente capacità mentre gestiscono costi di progetto, vincoli relativi agli spazi, i requisiti strutturali e le prestazioni a lungo termine.

Sviluppato partendo dalla testata tecnologia di conduttori ACCC®, il conduttore ACCC® Plus è stato progettato per offrire prestazioni meccaniche superiori, una migliore efficienza e prestazioni ottimizzate di freccia, garantendo al contempo una maggiore flessibilità di progettazione per applicazioni esigenti di linee di trasmissione. La nuova alternativa di conduttori offre un'anima con maggiore resistenza meccanica e maggiore modulo elastico rispetto al conduttore ACCC® standard, e sostiene campate più lunghe, una migliore gestione delle distanze di sicurezza, una disposizione più efficiente delle strutture di sostegno e una progettazione ottimizzata dei conduttori e delle linee.

Posizionato tra il conduttore standard ACCC® e ACCC® ULS, il conduttore ACCC® Plus è destinato a progetti in cui le utenze potrebbero trarre vantaggio da campate più lunghe, una migliore gestione delle distanze di sicurezza, maggiori margini meccanici e una progettazione ottimizzata delle nuove linee.

"Il conduttore ACCC® Plus amplia la famiglia di conduttori ACCC® con una nuova opzione di prestazioni per le utenze che stanno affrontando requisiti economici e di trasmissione sempre più complessi", ha affermato J.D. Sitton, Chief Executive Officer di CTC Global. "Fornsice ai tecnici una maggiore flessibilità per ottimizzare la progettazione delle linee in base agli aspetti di forza, freccia, lunghezza della campata, efficienza ed economia del progetto".

Il conduttore ACCC® Plus fornisce alle utenze un modo più avanzato per affrontare i requisiti esigenti delle linee di trasmissione, mantenendo l'affidabilità dimostrata e i vantaggi operativi della tecnologia dei conduttori ACCC®. Per ulteriori informazioni sul conduttore ACCC® Plus, contattare CTC Global all'indirizzo info@ctcglobal.com o visitare il sito www.ctcglobal.com/ .

Informazioni su CTC Global

CTC Global sta accelerando l'accesso all'energia come il principale produttore del mondo di conduttori avanzati ad alta capacità.

Per oltre vent'anni, CTC Global ha aiutato le comunità a soddisfare le loro esigenze energetiche e a gestire i rischi associati all'infrastruttura di trasmissione esistente. Oggi, oltre 300 clienti di utenze e industriali in oltre 70 paesi e 20 Stati USA si affidano a CTC per distribuire in modo rapido e sicuro soluzioni in grado di aggiungere il più grande volume di elettricità al costo di capitale inferiore.

Con sede a Irvine, in California, oltre la metà della capacità produttiva di CTC Global ha sede negli USA. Le sue operazioni globali sono supportate da cinque stabilimenti produttivi e da una vasta rete di partner in tutto il mondo.

Il conduttore avanzato di CTC Global è la soluzione più responsabile e innovativa per raddoppiare la capacità e migliorare l'affidabilità su larga scala. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ctcglobal.com .

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