Croma-Pharma ha introdotto le Istruzioni per l'uso elettroniche (eIFU) nel suo portafoglio saypha ® nei mercati in cui i regolamenti applicabili permettono le Istruzioni per l'uso elettroniche per sostituire quelle in versione cartacea. La transizione amplia l'accesso digitale a informazioni essenziali sui prodotti per i professionisti sanitari, riducendo al contempo l'utilizzo di documentazione stampata.

I professionisti sanitari possono accedere alle attuali Istruzioni per l'uso approvate scansionando il QR code sul cartone pieghevole di saypha ® .

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