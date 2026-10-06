Croma-Pharma continua ad arricchire il proprio portafoglio in Canada con l'aggiunta di saypha ® lips Lidocaine, un filler per il volume delle labbra a base di acido ialuronico, 1 ed Exprecell™, un dispositivo medico per la preparazione di PRP autologo| Fluid-PRF. 2 I due prodotti sono distribuiti da Renellence, partner di Croma in Canada dal 2025.
Entrambe le proposte riflettono l'approccio più ampio di Croma: abbinare la consolidata competenza nell'acido ialuronico con tecnologie rigenerative autologhe che, combinate, offrono ai professionisti opzioni in entrambe le categorie di trattamenti, estetici e rigenerativi, a partire da un'unica fonte affidabile.
"Con saypha ® lips Lidocaine ed Exprecell™ offriamo ai professionisti del Canada una linea più ricca di strumenti per i trattamenti estetici e rigenerativi del viso, tutti caratterizzati da uno standard comune di precisione e sicurezza", è il commento di Andreas Prinz, CEO di Croma-Pharma GmbH.
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