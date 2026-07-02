Il primo semestre del 2026 si conclude con un altro risultato importante per Croma-Pharma, che annuncia l'approvazione, negli Stati Uniti, di Obagi saypha® ChIQ™ da parte da parte della FDA.

Il gel iniettabile a base di acido ialuronico Obagi saypha® ChIQ™ ha ottenuto l'approvazione per l'aumento dei volumi delle guance e la correzione delle asimmetrie a livello di linea mediana facciale negli adulti di oltre 21 anni. Sviluppato e prodotto da Croma-Pharma, e commercializzato negli Stati Uniti da Obagi Medical, azienda del gruppo Waldencast, ChIQ™ fa seguito all'approvazione di Obagi saypha® MagIQ™ ottenuta nel mese di settembre del 2025, e amplia ulteriormente la disponibilità delle soluzioni estetiche iniettabili di Croma negli Stati Uniti.

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