ProbablyMonsters , società indipendente di videogiochi specializzata nella creazione di proprietà intellettuali originali, oggi ha annunciato che Crimson Moon uscirà il 1° settembre 2026, su PC tramite Steam e Epic Games Store , PlayStation 5 e Xbox Series X|S al prezzo di 19,99 dollari, offrendo un gioco mirato con una grafica e un'esperienza di gioco di alta qualità a un prezzo accessibile.

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