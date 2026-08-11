Cambridge International Education ( Cambridge ) ha iniziato a comunicare i risultati della serie di esami sostenuti nella sessione di giugno 2026 agli studenti di tutto il mondo. Le iscrizioni agli esami Cambridge International AS & A Levels sono aumentate del 5% rispetto all'anno scorso e quasi 368.000 studenti in 3.492 scuole di tutto il mondo ricevono oggi i risultati degli esami Cambridge International AS & A Level. L'aumento costante delle iscrizioni testimonia la crescente domanda globale di titoli di studio che offrono un percorso affidabile all'istruzione superiore.

Riconosciuti da oltre 2.500 università di tutto il mondo, gli esami Cambridge International AS & A Levels offrono agli studenti le conoscenze accademiche, le capacità di pensiero autonomo e di risoluzione dei problemi necessarie per avere successo all'università e oltre. Il riconoscimento di questa qualifica si estende oggi ben oltre le mete tradizionali nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, con importanti università in una gamma sempre più ampia di Paesi che accolgono studenti di Cambridge.

"Congratulazioni a tutti i nostri studenti che ricevono i risultati oggi e la settimana prossima”, ha dichiarato Rod Smith, Group Managing Director per il programma International Education at Cambridge. “Un numero sempre maggiore di studenti si sta rivolgendo ai nostri A Levels perché, oltre a fornire conoscenze approfondite in vari argomenti, essi offrono anche le competenze più apprezzate dalle università e dai datori di lavoro. La crescita costante di quest'anno dimostra che un numero sempre maggiore di studenti riconosce il valore di quella combinazione in un mondo plasmato dall'intelligenza artificiale. Credo che l'importanza del programma Cambridge International AS & A Levels crescerà ulteriormente negli anni a venire”.

Guarda Rod condividere il suo messaggio di congratulazioni.

Una qualifica scelta dalle principali università del mondo

L'utilità della qualifica Cambridge International A Levels come via di accesso all'istruzione superiore è confermata dai nuovi dati relativi alle iscrizioni agli UCAS : il 98% degli studenti di Cambridge International A Level che hanno inoltrato domanda di ammissione alle università del Regno Unito nel 2025 ha ricevuto almeno un'offerta di un posto, dimostrando la solidità della qualifica come accesso comprovato all'istruzione superiore.

Kevin Ebenezer, Direttore di University Pathways and Progression a Cambridge, ha dichiarato: "Il programma Cambridge International A Levels continua a conquistare la fiducia delle università più importanti al mondo perché prepara gli studenti non solo a ottenere l'iscrizione, ma a prosperare una volta entrati all'università. Con il graduale aumento della competitività dell'istruzione superiore, le università cercano studenti dotati di profondità accademica, resilienza e capacità di pensare in modo autonomo. Le nostre qualifiche sviluppano queste qualità. Attualmente, gli studenti di Cambridge rappresentano circa uno su otto studenti internazionali ammessi nelle università britanniche, a riprova indiscussa del valore duraturo e del riconoscimento globale dei Cambridge International A Levels".

Inoltre, grazie alla loro flessibilità, la certificazione dei Cambridge International AS & A Levels offre agli studenti l'opzione di rimanere a studiare nel proprio Paese di origine. "L'istruzione internazionale con Cambridge è internazionale quanto basta, ma locale per quanto possibile. Sia che gli studenti scelgano di studiare a casa o all'estero, i titoli di studio internazionali di Cambridge aprono le porte a opportunità e preparano gli studenti al successo in un mondo che cambia rapidamente", ha aggiunto Rod.

Per ampliare maggiormente le competenze per l'università e arricchire i loro studi, un maggior numero di studenti di Cambridge sostiene anche l'esame per la Cambridge International Project Qualification (IPQ) oltre ai Cambridge International AS & A Levels. Le iscrizioni alla IPQ sono aumentate del 68% nella sessione di giugno. La qualifica sviluppa lo studio autonomo e le competenze necessarie per la ricerca, e aiuta gli studenti a distinguersi dimostrando curiosità e coinvolgimento accademico.

Il supporto della comunità e i progressi nel periodo degli esami

La serie di esami di giugno ha dimostrato inoltre la resilienza della comunità di Cambridge in circostanze avverse. In alcune zone del Medio Oriente, la chiusura delle scuole provocata dai conflitti regionali ha portato all'impossibilità di sostenere gli esami in sicurezza, un fatto che coinvolge circa 30.000 studenti di Cambridge. La stretta collaborazione tra le scuole e Cambridge offre il Portfolio of Evidence, un metodo consolidato di valutazione di emergenza che valuta gli studenti sulla base di una serie di lavori corretti dagli esaminatori di Cambridge. Le università, a loro volta, riconoscono i risultati assegnati tramite questo percorso, garantendo che il lavoro degli studenti non vada perso a causa di circostanze esterne al loro controllo.

La serie di esami di giugno ha segnato un'altra tappa per la comunità internazionale di Cambridge, con i primi esami consegnati online in un'ampia gamma di materie. Sviluppato in collaborazione con le scuole per garantire scelta e flessibilità autentiche, questo programma di esami on-screen viene introdotto come opzione aggiuntiva per quanti la preferiscono agli esami cartacei, a riprova dell'ampia scelta offerta da Cambridge, il principale fornitore di istruzione internazionale per studenti in età scolare.

Aspettando i risultati degli esami Cambridge IGCSE e O Level

I risultati degli esami Cambridge IGCSE e O Level verranno consegnati il 18 agosto a oltre 315.000 studenti in 4.949 scuole.

Con più di 160 anni di esperienza nell'istruzione internazionale, Cambridge attualmente serve quasi due milioni di studenti all'anno. Le sue certificazioni, tra cui la Cambridge Checkpoint per gli studenti più giovani, oltre agli esami Cambridge IGCSE, O Level, International AS & A Level, AICE e alla International Project Qualification (IPQ), sono riconosciute e apprezzate da istituti scolastici e università di tutto il mondo.

Note ai redattori:

Punti salienti dei risultati degli esami Cambridge International AS & A Level pubblicati l'11 agosto:

Più di 737.000 iscrizioni – un aumento del 5% rispetto al giugno 2025

Sostenuti da quasi 368.000 studenti (un aumento del 4%) in 3.492 scuole in 128 Paesi

Le materie più diffuse: 1. Inglese - Prova scritta generale; 2. Matematica; 3. Fisica; 4. Chimica; 5. Lingua inglese.

Visitare www.cambridgeinternational.org .

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