Cox Capital Partners (“Cox Capital”) oggi ha reso noto che Cox Capital Retail Secondaries Fund I, LP (l'“Acquirente”), un fondo di investimento privato gestito da una società affiliata di Cox Capital, ha avviato due offerte pubbliche di acquisto distinte in contanti per l'acquisizione di azioni di Classe I di Blackstone Private Credit Fund (“BCRED”) e di HPS Corporate Lending Fund (“HLEND”).

Entrambi i fondi hanno recentemente annunciato che i propri programmi di riacquisto per il terzo trimestre 2026 hanno registrato una domanda molto superiore all'offerta. BCRED e HLEND hanno ricevuto richieste di riacquisto pari, secondo le stime, rispettivamente al 10% e all'11,5% stimati delle azioni ancora in circolazione.

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