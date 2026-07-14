Cover Genius , l'infrastruttura globale per la protezione integrata, oggi ha annunciato una raccolta di capitale da 100 milioni di dollari, sostenuta da Vista Credit Partners , una controllata di Vista Equity Partners nonché partner strategico incentrato sul software aziendale. La raccolta fondi valuta l'azienda 1,9 miliardi di dollari, avviando un nuovo capitolo nella storia dell'azienda.

Cover Genius gestisce una piattaforma di protezione integrata B2B2C che connette oltre 200 partner con più di 50 gestori assicurativi globali per proteggere più di 70 milioni di clienti finali al punto vendita nei settori dei viaggi, della vendita al dettaglio, della biglietteria e della logistica.

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