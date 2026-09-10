Coulson Aviation procede assieme a EmberWorks, la sua divisione dedicata all'innovazione, creata per trasformare sfide operative reali in nuove capacità per la lotta antincendio aerea, l'aviazione e gli interventi di emergenza.

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Comparison imagery demonstrates how ORBIT uses airborne thermal sensing and automated processing to identify wildfire activity and generate geolocated fire intelligence.

Presentata per la prima volta in occasione della Aerial Fire Fighting Global Conference a Roma all'inizio di quest'anno, EmberWorks ufficializza una strategia nei confronti dell'innovazione che è esistita durante tutta la storia di Coulson. Dalla modifica di velivoli e lo sviluppo di sistemi di missione fino a programmi come l'aerocisterna C-130, il Boeing 737 Fireliner e l'elicottero CH-47 Chinook, Coulson sviluppa da tempo soluzioni in risposta alle esigenze operative reali. EmberWorks espande ulteriormente tale tradizione offrendo a questa strategia una struttura dedicata e una prospettiva più ampia per il futuro.

Quello che distingue EmberWorks è la sua posizione all'interno di un'organizzazione globale aerea attiva nella lotta agli incendi. Nel settore degli incendi, le tecnologie specializzate come ritardanti di fiamma, sistemi di rilevamento aereo e di missione vengono solitamente sviluppati in modo indipendente. EmberWorks riunisce queste discipline con un accesso diretto a personale, velivoli e infrastrutture necessari per sviluppare, integrare e valutare nuove capacità in un ambiente operativo.

“Il servizio antincendio non ha bisogno di tecnologia per il gusto della tecnologia. Ha bisogno di informazioni e strumenti che si adeguino al modo in cui le persone intervengono effettivamente durante un incidente", ha affermato Stu Sprung, Vicepresidente di EmberWorks. “Possiamo iniziare con un problema operativo, lavorare direttamente con le persone che lo riscontrano, sviluppare una soluzione e valutarla nell'ambiente in cui deve essere applicata. Tale ciclo di feedback è fondamentale per EmberWorks."

Sebbene gli incendi boschivi e le operazioni antincendio aeree siano l'obiettivo immediato, EmberWorks è strutturata attorno alle sfide operative anziché a un portafoglio fisso di tecnologie, consentendo alla divisione di perseguire nuove capacità in linea con l'evoluzione dei requisiti delle agenzie e dei contesti operativi.

Il lavoro è già in corso. Nell'ambito dell'intelligence aerea, EmberWorks sta sviluppando ORBIT, una tecnologia di rilevamento e di missione progettata per rendere i velivoli operativi dei collaboratori attivi al quadro dell'intelligence degli incidenti. I sistemi iniziali vengono installati a bordo di due velivoli per la sorveglianza aerea tattica, offrendo una piattaforma operativa per sviluppare e valutare le capacità che possono migliorare la conoscenza della situazione e il processo decisionale. Applicazioni aggiuntive verranno adottate per le aerocisterne C-130 e 737 e le piattaforme per elicotteri di Coulson.

EmberWorks sta inoltre promuovendo lo sviluppo della scienza della soppressione degli incendi con il ritardante di fiamma Coulson, che integra chimica avanzata con decenni di esperienza nella lotta aerea agli incendi e di consegna di ritardanti per sviluppare soluzioni di soppressione di prossima generazione. Iniziando con CFR HALO, il programma porta conoscenze operative concrete allo sviluppo di una maggiore resistenza al fuoco, uniformità di copertura, compatibilità con gli aeromobili, efficienza operativa e margini operativi più elevati per gli equipaggi di volo.

“Coulson ha dedicato decenni allo sviluppo di soluzioni perché l'attività richiedeva qualcosa di meglio", ha dichiarato Britt Coulson, Presidente e COO di Coulson Aviation. “EmberWorks offre a questa mentalità una destinazione dedicata. Disponiamo dei velivoli, degli operatori, delle competenze tecniche e del contesto operativo necessari per sviluppare e testare nuove idee all’interno della nostra organizzazione, creando un percorso diretto dall’individuazione di un problema alla verifica di una soluzione."

Mentre EmberWorks procede, Coulson pianifica l'introduzione di nuovi programmi e partnership di pari passo con il raggiungimento di traguardi importanti per sviluppo, test e operatività. I suoi primi programmi si concentrano sulle sfide legate agli incendi condivise da agenzie di tutto il mondo, con il modello progettato per affrontare, nel corso del tempo, una gamma più ampia di sfide nel settore dell'aviazione e della risposta alle emergenze.

Informazioni su EmberWorks

EmberWorks è la divisione dedicata all'innovazione di Coulson Aviation, creata per sviluppare e integrare tecnologie che promuovono lo sviluppo dell'aviazione, migliorano la risposta alle emergenze e risolvono problemi operativi complessi. Riunisce gli sforzi di operatori, ingegneri, scienziati, team di sviluppo software e il velivolo per creare tecnologie che soddisfano esigenze operative reali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: emberworks.com

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Grace Nakazawa

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