Coulson Aviation oggi ha presentato CFR HALO , un ritardante di fiamma di nuova generazione a effetto prolungato progettato specificamente per i velivoli moderni, i sistemi di serbatoi e le missioni antincendio. Si tratta del primo prodotto a cura di Coulson EmberWorks, la divisione dell'azienda specializzata nella ricerca e sviluppo che opera per il progresso delle tecnologie aeree antincendio.

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Coulson Aviation has introduced CFR HALO, a next-generation long-term fire retardant engineered specifically for modern aircraft, tank systems and wildfire missions. It is designed with mission-optimized viscosity and flow characteristics to improve drop cohesion, reduce airborne drift, and support more accurate placement within the intended target area. CFR HALO is currently advancing through independent qualification programs with CEREN in France and the USDA Forest Service for inclusion on the Qualified Products List (QPL). These programs will evaluate its performance, environmental profile, and operational suitability.

Sviluppato nel corso di quarant'anni di operazioni aeree antincendio e di collaborazione con vigili del fuoco, piloti, ingegneri e partner di agenzia, il CFR HALO è passato dalla fase di formulazione e validazione interna a quella di qualificazione esterna formale.

CFR HALO attualmente è in fase di test presso il Centre d'Essais et de Recherche de l'Entente Valabre (CEREN), nell'ambito del processo di qualificazione in Francia, oltre a essere sottoposto al processo di qualificazione dello USDA Forest Service in vista dell'inclusione nell'elenco dei prodotti qualificati (QPL).

Questi programmi valuteranno insieme, ma indipendentemente, le performance, il profilo ambientale e l'idoneità operativa di CFR HALO tramite due dei principali sistemi mondiali di qualificazione per la lotta aerea antincendio, creando una base tecnica per l'approvazione da parte delle agenzie in Australia e nei principali mercati sudamericani.

"Gli incendi boschivi sono cambiati, e i velivoli sono cambiati. Il ritardante invece non si è evoluto agli stessi ritmi", è il commento di Britt Coulson, presidente e COO di Coulson Aviation. "Molte formulazioni già in uso risalgono a un'epoca precedente agli aerei antincendio e ai sistemi di rilascio di precisione di oggi; non possiamo continuare a combattere gli incendi di oggi con prodotti chimici progettati per i velivoli di ieri. In qualità di operatori, siamo dovuti intervenire in prima persona e sviluppare quello di cui il settore richiederà in futuro. CFR HALO è stato progettato per i moderni aerei antincendio, con performance ambientali integrate fin dall'inizio e una formulazione studiata per mantenere una maggiore quantità di ogni carico dove i vigili del fuoco lo richiedono".

CFR HALO si basa su caratteristiche di viscosità e flusso ottimizzate per la missione studiate per aumentare la coesione delle gocce, ridurre la deriva in volo e favorire un posizionamento più preciso all'interno dell'area bersaglio prevista. La formulazione è ottimizzabile per diversi tipi di velivoli, terreni, condizioni meteorologiche e requisiti di missione, pur mantenendo le performance antincendio a effetto prolungato richieste dalle agenzie.

CFR HALO è progettato anche per integrarsi con le infrastrutture esistenti di miscelazione, caricamento e applicazione dei ritardanti, senza richiedere alle agenzie di rimpiazzare i sistemi di rilascio consolidati o di modificare drasticamente le procedure operative.

CFR HALO si basa sull'esperienza operativa diretta di Coulson. In più di quarant'anni l'azienda ha assistito in prima persona alla portata e intensità sempre maggiori degli interventi antincendio; nel solo 2026, la flotta di velivoli ad ala fissa e rotante di Coulson ha già rilasciato oltre 10 milioni di galloni di acqua e agenti estinguenti per combattere gli incendi in tutto il mondo.

CFR HALO estende il modello integrato di lotta antincendio aerea di Coulson oltre i sistemi aerei e di serbatoi fino alla formulazione da rilasciare direttamente sul fronte della combustione. Si tratta della prima tra diverse tecnologie in fase di sviluppo presso Coulson EmberWorks, come sistemi di rilevamento intelligenti, sistemi di missione e capacità di intervento aereo di prossima generazione.

Informazioni su Coulson EmberWorks

Coulson EmberWorks è la divisione R&D di Coulson Aviation impegnata nel progresso della lotta aerea antincendio grazie a innovazioni orientate alle esigenze operative.

Fondata da operatori, ingegneri, scienziati e professionisti del comparto aereo, EmberWorks sviluppa tecnologie pratiche nella chimica antincendio, nel rilevamento intelligente, nei sistemi di missione e nella risposta aerea di prossima generazione. Ogni programma ha un unico obiettivo: aiutare i vigili del fuoco a operare in modo più sicuro ed efficace, sulla base di informazioni migliori.

Informazioni su Coulson Aviation

Coulson Aviation è la maggior azienda privata mondiale specializzata nella lotta aerea antincendio, forte di oltre 60 anni di esperienza operativa e di 40 di attività nel settore.

Coulson opera in tutta l'America settentrionale e meridionale e in Australia, a supporto di agenzie governative nazionali, statali, provinciali, regionali e locali in tutto il mondo. L'azienda gestisce una flotta mista all'avanguardia di velivoli ad ala fissa e rotante, supportata da sistemi proprietari di rilascio di ritardanti e piattaforme di intelligence, formazione e supporto alle missioni.

Grazie agli investimenti effettuati in previsione della domanda operativa, e all'attenzione verso strutture sostenibili e già in fase di produzione e verso l'innovazione continua, Coulson contribuisce a fissare gli standard per il futuro della lotta antincendio da velivoli.

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Grace Nakazawa

grace@the-aml.com





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