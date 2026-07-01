CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), leader mondiale nei marketplace online, nelle informazioni, nell'analisi e nella tecnologia del digital twin 3D per il settore immobiliare, oggi annuncia un investimento in Wikicasa, il marketplace italiano supportato da agenti immobiliari. Con questa operazione CoStar Group acquisisce una quota di circa il 30% in Wikicasa, che vanta tra i suoi azionisti le principali agenzie immobiliari italiane del calibro di Gruppo Tecnocasa, Gabetti Group, RE/MAX Italia e Tempocasa.

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