Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha siglato un accordo con la European T20 Premier League (“ETPL”), un nuovo campionato basato su un franchising e approvato dall'International Cricket Council, creato per stabilire l'Europa come una forza dinamica nello scenario T20 globale. Secondo i termini dell'accordo, Corpay diventa Official Foreign Exchange (FX) Partner esclusivo di EPTL, oltre ad essere un Partner ufficiale.

Da partner esclusivo del cambio valute di EPTL, Corpay Cross-Border fornirà alla Premier League soluzioni complete di gestione del rischio FX per aiutare a mitigare l'esposizione delle valute derivante dalle proprie attività commerciali giornaliere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260819676758/it/

Contatto per Corpay:

Brad Loder

Direttore del marketing

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com

Contatto per la European T20 Premier League:

Akhil Oswal

Vicepresidente

European T20 Premier League

+91 98104 31616

akhil.oswal@rulesglobal.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire