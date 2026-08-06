Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha siglato un accordo con Ultimate Sevens, un nuovo campionato globale di rugby a 7 con il supporto di BIA Sports Group che debutta nell'agosto 2026. Secondo i termini dell'accordo, Corpay diventa Official Foreign Exchange (FX) Partner esclusivo di Ultimate Sevens, oltre ad essere un Ultimate Sevens Playmaker.

Come partner esclusivo per il cambio valute del Campionato, Corpay Cross-Border fornirà a Ultimate Sevens soluzioni complete per la gestione del rischio di cambio valute (FX) per aiutare a gestire l'esposizione del cambio valute dalle sue attività commerciali quotidiane.

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Direttore del Marketing

Corpay Cross-Border Solutions

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Contatto di Ultimate Sevens:

Leo Style

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