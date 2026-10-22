Corpay, Inc., (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha stretto un accordo pluriennale con Newcastle United per diventare il suo Official Foreign Exchange (FX) Partner.

Grazie a questa collaborazione, Corpay Cross-Border fornirà soluzioni complete di gestione del rischio FX per supportare le attività giornaliere del Newcastle United. Inoltre, la sua premiata piattaforma consentirà alla squadra di gestire i pagamenti globali senza soluzione di continuità attraverso un unico punto di accesso.

“Siamo entusiasti di essere stati nominati Official FX Partner del Newcastle United, una delle squadre più iconiche e ambiziose della Premier League”, ha dichiarato Brad Loder, Direttore del marketing, Corpay Cross-Border Solutions.

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Contatto Corpay:

Brad Loder

Direttore del Marketing

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com





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