Corient , il più grande multi-family office e gestore patrimoniale non bancario, al servizio di clienti con patrimonio netto ultra-elevato ed elevato, oggi ha annunciato l'acquisizione di FortCay Family Advisory (“FortCay”), un gestore patrimoniale e multi-family office situato nelle Isole Cayman.

Fondata da Billy Harty e Matt Houghton, FortCay è al servizio di 14 famiglie con un patrimonio netto ultra-elevato, per un totale di circa 2,6 miliardi di dollari. La società offre servizi completi di gestione patrimoniale completa, pianificazione delle successioni e servizi di family office.

L'acquisizione porta Corient nelle Isole Cayman, un centro finanziario internazionale leader nel settore e un importante centro per i patrimoni privati, estendendo la portata della società in un mercato di grande importanza strategica.

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Jimmy Moock

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