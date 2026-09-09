CoreTrust, un'organizzazione di acquisti collettivi (GPO) di punta, forte di oltre 20 anni di intelligence negli approvvigionamenti basata sui dati e 7 miliardi di dollari in spesa aggregata, oggi ha annunciato l'espansione di CoreTrust Europe e della sua piattaforma di approvvigionamento al Regno Unito e ai principali mercati europei, tra cui Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera. Mentre i membri possono registrarsi se hanno sede in questi sette mercati, i partner fornitori di CoreTrust offrono copertura negoziata che raggiunge i membri ben oltre questi Paesi. Questa espansione strategica internazionale risponde alla domanda diretta da parte dei partner di private equity di CoreTrust e dei membri multinazionali per estendere il modello comprovato della società in grandi mercati europei ancora sottoserviti, lo stesso percorso guidato dalla domanda seguito da CoreTrust per quasi vent'anni negli Stati Uniti.

CoreTrust Europe comprende nove partner fornitori affidabili in categorie fondamentali di spesa indiretta, tra cui Dell, FedEx e Lyreco, tra gli altri, che consentono ai membri di CoreTrust di accedere a contratti negoziati, governance costante e assistenza all'approvvigionamento scalabile nel Regno Unito e in Europa più in generale, con diversi partner fornitori che già distribuiscono servizi e prezzi in almeno dieci Paesi. Questa espansione riflette inoltre un più ampio slancio del mercato: mentre diversi partner fornitori consolidati dell'azienda scalano le proprie operazioni in Europa, CoreTrust si estende parallelamente, una prossima fase naturale per soddisfare le esigenze internazionali dei loro clienti multinazionali.

“Le supply chain aziendali non si fermano ai confini nazionali, e nemmeno dovrebbero farlo gli strumenti strategici e l'esperienza richieste per ottimizzarli”, ha dichiarato James Hallock, AD di CoreTrust. “L'espansione internazionale rappresenta un'opportunità di crescita naturale per CoreTrust, che ci consente di aprire continuamente nuovi percorsi di valore per i nostri membri, i partner di private equity e la rete di fornitori. CoreTrust Europe risponde direttamente alle richieste sia dei nostri soci che dei nostri partner fornitori in termini di efficienza operativa senza confini, portando il nostro modello di spesa aggregata e di valutazione mirata delle prestazioni dei fornitori a nuovi mercati, al fine di eliminare la complessità, semplificare l'approvvigionamento e generare un reale valore finanziario”.

“Vent'anni fa, abbiamo provato che la spesa aggregata poteva fondamentalmente cambiare il modo in cui le aziende del Nord America gestiscono i costi indiretti. Oggi vediamo le organizzazioni europee nello stesso identico punto di inflessione”, ha dichiarato Karin Manhardt, Vicepresidente delle Vendite, Private Equity di CoreTrust. “L'attrazione che avvertiamo dai nostri partner di private equity e dai nostri soci ci dice che siamo sono agli inizi. Abbiamo molta strada da fare in Europa, e siamo impegnati a scalare assieme ai nostri partner mentre le loro esigenze crescono in tutta la regione".

CoreTrust Europe attualmente comprende diversi partner fornitori globali e regionali nelle categorie essenziali di spesa indiretta, tra cui:

FedEx – Piccoli pacchi e merci pallettizzate

– Piccoli pacchi e merci pallettizzate Lyreco – DPP, igiene, catering, soluzioni per il luogo di lavoro e l'ufficio

– DPP, igiene, catering, soluzioni per il luogo di lavoro e l'ufficio Dell – Hardware informatico (solo Regno Unito)

– Hardware informatico (solo Regno Unito) Enterprise Mobility – Autonoleggio e noleggio flessibile a lungo termine

– Autonoleggio e noleggio flessibile a lungo termine First Advantage – Accertamenti preliminari

– Accertamenti preliminari Dayforce – HR, buste paga, tempistiche, talenti e pianificazione

– HR, buste paga, tempistiche, talenti e pianificazione NPI – Benchmarking dei prezzi IT e negotiation intelligence

– Benchmarking dei prezzi IT e negotiation intelligence UKG – Piattaforma operativa per la forza lavoro

Per i membri, la portata internazionale garantisce un’esperienza di approvvigionamento unificata in tutte le regioni, abbinando prezzi locali e supporto all’implementazione e processi consolidati di CoreTrust in fatto di governance, analisi e verifica dei fornitori. CoreTrust Europe è stata progettata pensando ai membri, tra cui:

società in portafoglio finanziate da fondi di private equity con attività nel Regno Unito o nell'Unione Europea,

membri con sede negli Stati Uniti che si estendono a livello internazionale e

organizzazioni con sede nel Regno Unito alla ricerca di soluzioni di approvvigionamento di livello aziendale.

Per i fornitori, CoreTrust Europe apre l'accesso alla domanda aggregata multinazionale senza la complessità di contratti individuali su misura. I partner fornitori vedono una conversione più rapida della pipeline, meno attrito nelle vendite e la capacità di scalare assieme a CoreTrust, mentre la piattaforma si espande in nuovi Paesi e categorie.

“Mentre CoreTrust accelera la sua presenza europea, la nostra collaborazione dimostra come la Rete globale intelligente di FedEx offra maggiore agilità, visibilità e scalabilità nella supply chain”, ha dichiarato Tracy Christoffersen, Vicepresidente delle Vendite per FedEx. “Collegando oltre 220 Paesi e territori, FedEx offre alle organizzazioni multinazionali la connettività fluida di cui hanno bisogno per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo”.

“Lyreco è entusiasta di avere un ruolo centrale nell'espansione di CoreTrust Europe, che ci consente di interagire con acquirenti globali altamente qualificati attraverso un'unica struttura standardizzata per supportare il luogo di lavoro dei nostri clienti durante la loro espansione nelle varie regioni”, ha dichiarato John Andrews, Responsabile, Account internazionali per il Regno Unito, Lyreco.

CoreTrust Europe utilizza le dimensioni esistenti, i rapporti con i fornitori e la maturità interna di un'azienda, comprese le sue analisi, i contratti e le strutture legali per supportare le operazioni internazionali. CoreTrust continuerà ad ampliare il programma con l'aggiunta di nuovi mercati, nuove categorie di spesa e partecipazione più ampia dei fornitori.

Per maggiori informazioni su CoreTrust Europe, visitare www.coretrustpg.com/who-we-serve/Europe .

Informazioni su CoreTrust

CoreTrust è un'organizzazione di acquisti strategici di gruppo (GPO) di spicco con un potere di acquisto annuo pari a 7 miliardi di dollari per assicurare la stabilità dei prezzi e un vantaggio operativo sulla spesa indiretta a oltre 4.000 membri interessati ad avere un impatto sociale. CoreTrust offre contratti pre-negoziati e soluzioni specializzate in categorie aziendali chiave, tra cui servizi aziendali, strutture, tecnologia e logistica, offrendo soluzioni di fornitura curate e informazioni utili per accelerare la realizzazione del valore. Per saperne di più, visitare www.coretrustpg.com .

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