Copeland, un leader globale nelle tecnologie di compressione e soluzioni di controllo, ha pubblicato il suo secondo Global Impact Report annuale. Il rapporto evidenzia il progresso dell'azienda nell'anno fiscale 2025 (FY25) in ambito di sostenibilità ambientale, sicurezza nel luogo di lavoro e impatto sulla comunità, guidato dai suoi principi Purpose, Performance and People.

Copeland ha sviluppato i propri impegni di sostenibilità concentrandosi su tre aree strategiche:

Decarbonizzazione basata sulle prestazioni: Copeland ha ridotto le emissioni di gas effetto serra Scope 1 e Scope 2 del 20% su base annua, procedendo verso il suo obiettivo confermato dalla Science Based Targets initiative (SBTi) di riduzione assoluta del 55% entro l'anno fiscale 2033, utilizzando come base l'anno fiscale 2023.

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