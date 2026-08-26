Copeland, un fornitore globale di tecnologie di compressione e soluzioni di controllo, ha annunciato oggi che Gwen Cheramy entrerà a far parte dell'azienda in qualità di Presidente della sua divisione europea a partire dal 1º ottobre 2026, e che Sandro Matic assumerà il ruolo di Presidente della divisione Americhe a partire dal 1º settembre 2026. Matic continuerà a guidare la divisione europea in via provvisoria fino a quando Cheramy entrerà a far parte di Copeland.

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Sandro Matic, President, Americas for Copeland

"Sandro e Gwen sono entrambi leader dalla comprovata esperienza che hanno ottenuto importanti risultati nel nostro settore", ha affermato Ross B. Shuster, CEO di Copeland.

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