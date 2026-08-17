Confluence Technologies, Inc. (“Confluence”), un leader globale in ambito di soluzioni normative, analitiche e di comunicazioni con gli investitori per il settore della gestione degli investimenti, oggi ha annunciato il lancio di Confluence POINT, l'automazione basata sull'AI che ottimizza i flussi di lavoro in tutte le sue soluzioni.

Confluence offre soluzioni specializzate in ambito normativo, di analisi e per gli investitori ineguagliate nel settore. POINT è un tipo di automazione basata sull'intelligenza artificiale che opera all'interno di e in parallelo con queste soluzioni, consentendo loro di fare di più per i nostri clienti, riducendo il lavoro manuale che si verifica tipicamente prima o dopo i processi automatizzati.

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