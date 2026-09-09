Tutto l’anno il Governo Metropolitano di Tokyo presenta spettacoli di projection mapping sulla facciata del Palazzo del Governo Metropolitano, utilizzando luci e suoni per mostrare un’ampia gamma di espressioni artistiche nell’ambito delle sue iniziative volte a creare nuove attrazioni turistiche notturne a Tokyo.

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With More Than 2,000 Visitors, ATARASHII GAKKO! and Morimoto of Tontsukatan Lead the Opening-Day Countdown

Siamo lieti di annunciare che da domenica 23 agosto vengono presentate due nuove opere di projection mapping sulle note di “OTONABLUE”, il brano simbolo di ATARASHII GAKKO! – un gruppo di danza e vocal composto da quattro elementi attivo sulla scena internazionale – e del loro ultimo singolo “TTTTOKYO”.

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