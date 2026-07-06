Le famiglie di tutto il mondo avvertono il peso dell'aumento del costo della vita, con crescenti pressioni sul budget che influenzano sempre più spesso le scelte quotidiane e la fiducia a lungo termine.

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Allianz / IPSOS “What Worries the World” Study, April – June 2026.

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