Compass Pathways plc (Nasdaq: CMPS), società di biotecnologia incentrata sulla scoperta di nuove opzioni terapeutiche di urgente necessità per la salute mentale, ha reso noto oggi che i risultati finanziari per il secondo trimestre e la prima metà conclusasi il 30 giugno 2026 verranno annunciati il 5 agosto 2026.

L'amministrazione di Compass ospiterà una chiamata in conferenza alle ore 8:00 ET (le 13:00 nel Regno Unito) il 5 agosto 2026. Un webcast live della chiamata sarà disponibile sul sito web di Compass Pathways all'indirizzo: https://events.q4inc.com/attendee/246696001 .

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