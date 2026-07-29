Cognita Reply , la società del Gruppo Reply specializzata nelle tecnologie OpenAI, è stata essere stata nominata OpenAI Advanced Partner all’interno dell’ OpenAI Partner Network .

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Cognita Reply, the Reply Group company specialising in OpenAI technologies, today announced that it has been named an OpenAI Advanced Partner within the OpenAI Partner Network, to accelerate enterprise adoption of frontier AI

L’OpenAI Partner Network è un programma globale che consente ai partner di sviluppare, proporre e implementare soluzioni AI con OpenAI. Il network riunisce aziende con competenze specifiche nei diversi settori, solide capacità progettuali e una profonda conoscenza delle esigenze dei clienti, mettendo a disposizione risorse, strumenti e supporto per favorire l’adozione dei modelli frontier e dei prodotti OpenAI in ambito enterprise e trasformarne il potenziale in risultati concreti e misurabili.

“Siamo lieti che Cognita Reply sia entrata a far parte dell’OpenAI Partner Network come Advanced Partner. Il team ha maturato una solida esperienza nell’implementazione dell’AI in ambito enterprise, dalla definizione della strategia alla realizzazione dei progetti fino all’adozione delle soluzioni”, ha dichiarato Philip Larson, Senior Director, OpenAI Partner Network . “Grazie all’OpenAI Partner Network, Cognita Reply potrà supportare un numero crescente di aziende nel passaggio dai progetti pilota basati sull’AI a risultati di business concreti e misurabili.”

In qualità di OpenAI Advanced Partner, Cognita Reply continuerà a collaborare con OpenAI per supportare le organizzazioni nello sviluppo, nell’implementazione e nell’adozione su scala di soluzioni AI in modo responsabile ed efficace. Le attività si concentrano sull’adozione di ChatGPT Enterprise, sull’utilizzo di Codex per lo sviluppo software e l’automazione, sull’integrazione dei sistemi esistenti con servizi AI-ready e sulla progettazione di soluzioni di agentic AI per ambienti di produzione.

Cognita Reply è stata inoltre recentemente premiata da OpenAI con l’ Applied AI Delivery Award in occasione dell’ OpenAI Partner Summit 2026 di San Francisco, uno dei riconoscimenti assegnati ai partner nel corso dell’evento.

“La frontier AI sta diventando una nuova capability per le aziende, passando da sperimentazioni isolate a un utilizzo concreto nei processi di business”, ha dichiarato Filippo Rizzante, CTO di Reply . “La nomina a OpenAI Advanced Partner riconosce il lavoro svolto da Cognita Reply insieme ai clienti per adottare le tecnologie OpenAI in modo sicuro, scalabile e concreto. Il nostro obiettivo è aiutare le organizzazioni a trasformare le proprie ambizioni in soluzioni pronte per la produzione, sviluppando capability AI-native orientate a risultati di business misurabili.”

Questo approccio trova applicazione nei progetti in cui Cognita Reply supporta le organizzazioni nel passaggio dai primi use case AI a un modello di adozione strutturato e governato, integrando le tecnologie OpenAI nei processi, nei sistemi e nei modelli operativi esistenti.

Per The AA , uno dei principali operatori britannici di assistenza stradale e servizi per la mobilità, Cognita Reply e Avvio Reply hanno supportato il rollout di ChatGPT Enterprise attraverso un programma dedicato alla sua adozione, aiutando l’organizzazione a passare da sperimentazioni frammentate a un utilizzo governato della piattaforma. Il programma ha coinvolto oltre 1.000 persone, per un totale di circa 2.500 ore di formazione, contribuendo ad aumentare l’utilizzo attivo di ChatGPT Enterprise e a sviluppare custom GPT riutilizzabili all’interno dell’organizzazione.

Tra gli altri progetti rientrano iniziative in ambito healthcare che supportano l’adozione di ChatGPT Enterprise e Codex da parte di team medici, clinici, di ricerca e operativi. Le attività includono anche scenari avanzati di sviluppo software e automazione in ambienti di high-performance computing utilizzati per l’analisi di dati medici e clinici. Nel settore della mobilità, Cognita Reply applica le tecnologie OpenAI per evolvere i modelli di interazione con i clienti attraverso agenti conversazionali in realtime, con una governance centralizzata a supporto di qualità, sicurezza e compliance e la possibilità di trasferire a un operatore umano la gestione delle richieste più complesse.

Cognita Reply continuerà a valorizzare la collaborazione con OpenAI per affiancare le organizzazioni nel passaggio dai progetti pilota di AI a soluzioni production-ready integrate nei workflow aziendali.

Per maggiori informazioni su Cognita Reply visita: www.reply.com/cognita-reply

Cognita Reply

Cognita Reply è la società del Gruppo Reply specializzata nelle tecnologie OpenAI. Supporta le organizzazioni nell’adozione, nell’integrazione e nell’industrializzazione della Generative AI, combinando competenze in ChatGPT Enterprise, Codex, agentic AI, governance, system integration e change enablement per integrare l’AI nei processi e nei sistemi aziendali. www.reply.com/cognita-reply

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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