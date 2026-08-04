ClickHouse oggi ha annunciato il lancio di ClickHouse Labs, un nuovo gruppo di ricerca guidato da Andy Pavlo, uno dei più importanti ricercatori del settore dei database. Il Dr. Pavlo entra in ClickHouse come Vicepresidente di Database Research e creerà un team dedicato a promuovere l'avanguardia nei sistemi di database.

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Andy Pavlo, VP of Database Research, ClickHouse

Pavlo è un ricercatore di database pluripremiato, nonché docente alla Facoltà di Computer Science della Carnegie Mellon University. È rinomato in tutta la comunità dei database per il suo lavoro sui database autonomi, sull'elaborazione delle operazioni e sull'analisi dei dati su larga scala. In ClickHouse, Pavlo porterà la sua competenza per affrontare alcune delle sfide più ambiziose e importanti dei moderni sistemi di dati, mentre l'intelligenza artificiale modifica le esigenze relative a tutti i carichi di lavoro ad alta intensità di dati.

“Alla ClickHouse, siamo interessati a scoprire modi nuovi e innovativi di elaborare i dati, esplorare strutture dati e algoritmi efficienti, e spingere ai limiti l'hardware dei computer”, ha dichiarato Alexey Milovidov, Direttore tecnico di ClickHouse. “Sono entusiasta di avere Andy Pavlo in ClickHouse come VP di Database Research e leader del nostro nuovo gruppo di ricerca, ClickHouse Labs”.

Promuovere la tecnologia aperta dei database

ClickHouse Labs condurrà la ricerca di base nei database e nelle architetture dei dati, nell'elaborazione delle query, nelle prestazioni di sistemi e nelle infrastrutture, per entrambi i database di ClickHouse e di PostgreSQL. I progressi in queste tecnologie fondamentali alimenteranno la nuova generazione di analisi in tempo reale, data warehousing, osservabilità e applicazioni AI.

“La ricerca nei database più entusiasmante va oltre la mera descrizione di una nuova idea in un articolo. Dimostra quali siano le possibilità, creando e testando sistemi reali”, ha spiegato Pavlo. “ClickHouse possiede un'eccezionale cultura ingegneristica, una forte comunità open-source e carichi di lavoro che spingono ai limiti la tecnologia dei database. ClickHouse Labs ci offre un'opportunità per prendere problemi difficili, valutarli in scenari reali e condividere le nostre scoperte con la comunità e l'ecosistema più ampli”.

Una ricerca che cambia ciò che è possibile

Prima di co-fondare la società, Yury Izrailevsky, Presidente di Prodotto e Tecnologia di ClickHouse, è stato VP di Engineering in Google, una divisione con una lunga tradizione di trasformazione della ricerca fondamentale in tecnologi che definiscono il settore. Alcuni degli esempi più chiari giungono dalla ricerca partita dalle sfide tecniche più impegnative di Google.

Il paper di Spanner di Google ha introdotto un nuovo modello per i database distribuiti a livello globale, dimostrando che i sistemi possono operare su scala globale, garantendo al contempo la solida coerenza delle transazioni. Anni dopo, Attention Is All You Need ha introdotto l'architettura Transformer, gettando le basi per i moderni modelli linguistici di grandi dimensioni e l'attuale era dell'intelligenza artificiale che sta rivoluzionando i paradigmi. In entrambi i casi, la ricerca condotta all'interno di un'azienda ha fatto più che risolvere un problema interno: ha cambiato ciò che era tecnicamente possibile, offrendo al settore in generale una base totalmente nuova sulla quale costruire.

ClickHouse Labs si fonda sullo stesso concetto. Abbinando una ricerca ambiziosa e uno sviluppo pratico dei sistemi, il team mira a promuovere ClickHouse e PostgreSQL, contribuendo al contempo nuove idee e tecnologie al più ampio ecosistema dei database.

I ricercatori realizzeranno e metteranno alla prova le loro idee rispetto a carichi di lavoro reali e impegnativi, collaboreranno strettamente con gli ingegneri di ClickHouse e pubblicheranno i propri risultati in importanti sedi di ricerca per dare ad altri la possibilità di valutarli, estenderli e svilupparli.

“Poiché ClickHouse è open source, le idee sviluppate qui possono essere testate, messe alla prova ed estese da team in tutto il mondo”, ha dichiarato Yury Izrailevsky, Presidente della Divisione Prodotto e Tecnologie di ClickHouse. “Con Andy alla guida di ClickHouse Labs, abbiamo un'opportunità di svolgere ricerca di base con il potenziale di plasmare sia il futuro di ClickHouse che il settore dei database in generale”.

Informazioni su Andy Pavlo

Andy Pavlo è un Professore associato con incarico a tempo indeterminato nella Facoltà di Computer Science di Carnegie Mellon University. Dal 2013, Pavlo dirige il Carnegie Mellon Database Research Group. Il suo lavoro ha ricevuto vari massimi riconoscimenti della comunità dei database, tra cui IEEE TCDE Ramez Elmasri Database Education Award, VLDB Early Career Award, NSF CAREER Award, Sloan Research Fellowship e ACM SIGMOD Jim Gray Best Dissertation Award in Databases. In passato, Pavlo ha co-fondato OtterTune, di cui è stato AD, che ha applicato l'apprendimento automatico all'ottimizzazione dei database.

In ClickHouse, Pavlo avrà l'incarico di VP di Database Research e dirigerà lo sviluppo di ClickHouse Labs, il suo programma di ricerca e il suo team.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un database colonnare veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale su scala. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente informazioni a partire da enormi volumi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Tra i clienti di ClickHouse: Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com .

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