La seconda edizione del Reply AI Music Contest , la competizione internazionale ideata da Reply per esplorare nuove forme di espressione che integrano intelligenza artificiale, musica e live performance, si è conclusa con la proclamazione del vincitore sul palco del Nova Stage powered by Reply durante il Kappa FuturFestival .

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The second edition of the Reply AI Music Contest, the international competition created by Reply to explore new forms of expression combining artificial intelligence, music and live performance, concluded with the announcement of the winner on the Nova Stage powered by Reply during Kappa FuturFestival

A conquistare il primo posto è Ciauru , alias Simone Privitera , DJ e producer multiplatino italiano che integra strumenti di intelligenza artificiale all’interno di una pratica musicale radicata nella scena elettronica contemporanea. Forte di un percorso che lo ha portato a collaborare con alcuni dei principali artisti della scena italiana e internazionale – tra cui Gaia, Fedez, Gianni Morandi, Steve Aoki, Don Diablo e Benny Benassi – integra oggi strumenti di intelligenza artificiale all’interno di una pratica musicale radicata nella scena elettronica contemporanea. Il suo progetto combina produzione musicale, visual AI-generated e influenze culturali eterogenee, trasformando il live set in un’esperienza multisensoriale.

«Sono felicissimo che Reply abbia organizzato questo contest. Il Kappa FuturFestival è una realtà che esiste ormai da tantissimo tempo ed è un punto di riferimento per chi ama e produce musica elettronica. Spero che sempre più artisti emergenti decidano di partecipare, perché creare connessioni con queste realtà attraverso attività del genere non solo è possibile, ma è anche estremamente efficace» , commenta Ciauru .

Nel progetto presentato al Reply AI Music Contest, “ RAW BOTANICAL DATA ”, l’artista utilizza l’IA come trasformatore organico. Grazie a KREA.AI, SEEDANCE e HIGGSFIELD, semplici riprese di partenza vengono trasformate in movimenti impossibili, strutture spaziali ricorsive e texture instabili. L’IA espande un materiale di origine minimale in ambienti immersivi, sincronizzati in tempo reale con la performance di musica elettronica dal vivo.

«L'intelligenza artificiale non è necessariamente un pericolo o un ostacolo. In questo caso l'ho usata in modo creativo: tutto è partito dalla mano di un essere umano, che ha guidato il 90% del lavoro. L'IA è stata molto utile per velocizzare un processo che altrimenti mi avrebbe richiesto molto più tempo» , racconta il DJ, che per la prima volta ha avuto la possibilità di sperimentare l'utilizzo contemporaneo di audio e visual.

L'edizione 2026 del Reply AI Music Contest, dedicata al tema " Imaginatio Nova ", ha invitato artisti e performer da tutto il mondo a esplorare come l'incontro tra immaginazione umana e intelligenza artificiale possa dare vita a nuove forme di creatività. Il contest ha registrato una forte partecipazione, con oltre 1.400 candidature provenienti da 45 Paesi e più di 300 performance presentate, confermando il crescente interesse verso nuove forme di sperimentazione artistica abilitate dall'AI.

I cinque finalisti – Ciauru , Violeta Valcheva , POLARIS , Yichu Li e PARAFRAME & Avis Vox – si sono esibiti dal vivo sul Nova Stage del Kappa FuturFestival, portando sul palco approcci differenti all'integrazione dell'intelligenza artificiale nella performance musicale. Al termine delle esibizioni, la giuria internazionale – composta da Agoria , Max Cooper , Fleur Shore , Tini Gessler , Ali Demirel , Albi Scotti , Filippo Rizzante , Oliver Bohl e Sarah Grimaldi – ha proclamato vincitore Ciauru. «L'innovazione è importante, ma perché diventi progresso, c'è bisogno che gli artisti la abbraccino. Voglio fare i miei complimenti a tutti i finalisti e ringraziarli per aver abbracciato l'intelligenza artificiale e la tecnologia» , commenta Agoria .

Accanto al premio principale, è stato conferito il Reply AI Studios Grand Prix , riconoscimento speciale assegnato per l'uso più innovativo dell'intelligenza artificiale e l'eccellenza tecnica nel processo creativo. Il premio è andato al duo tedesco PARAFRAME & Avis Vox , che ha esplorato nuove modalità di interazione tra artista e macchina, dando vita ad ambienti tridimensionali immersivi – tra strutture spaziali, particelle, effetti atmosferici e luci dinamiche – che si trasformano in tempo reale seguendo l'evoluzione della musica.

L’AI Music Contest fa parte del programma Reply Challenges , un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimonia l’impegno di Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi, la community di Reply Challenges conta più di 250.000 partecipanti in tutto il mondo.

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