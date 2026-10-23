China Eastern Airlines (CEAir) ha presentato soluzioni integrate per i servizi e iniziative innovative al Forum internazionale dell’aviazione del North Bund 2026, tenutosi il 20 ottobre presso The Grand Halls, a Shanghai. Il forum è stato organizzato congiuntamente da CEAir e dalla Shanghai Airport Authority.

Il forum, dedicato al tema «Integrazione armoniosa, sviluppo resiliente — Costruire insieme un ecosistema aeronautico globale aperto e collaborativo», ha riunito quasi 300 ospiti del settore aeronautico mondiale, tra cui rappresentanti dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA), del Consiglio internazionale degli aeroporti, di SkyTeam, di Auckland Airport e di Swissport. I partecipanti hanno discusso approfonditamente delle opportunità e delle sfide che il settore aeronautico si trova ad affrontare, raggiungendo un ampio consenso.

Durante il forum, CEAir ha presentato due importanti soluzioni di servizi integrati: «Eastern Ease-Journey» e «Aviation+».

La prima, «Eastern Ease-Journey – sistema integrato di servizi per agevolare il trasporto aereo di passeggeri e merci», si avvale di servizi intermodali coordinati che collegano il trasporto aereo a quello ferroviario, stradale e per via d’acqua. Il sistema mira a offrire servizi senza soluzione di continuità lungo l’intero viaggio, coprendo ogni fase, dalla partenza e dal check-in all’imbarco, ai servizi a bordo e all’arrivo.

La seconda è la «Strategia Aviation+ per lo sviluppo integrato e l’espansione dell’ecosistema». L’ecosistema «Aviation+» riunisce ora 130 partner intersettoriali attivi in diversi ambiti, tra cui musei e istituzioni culturali, viaggi d’affari e turismo, sanità, trasporto intermodale, eventi sportivi, sport invernali e intelligenza artificiale (AI).

CEAir ha inoltre presentato due iniziative innovative in collaborazione con l’Università Fudan e l’Ospedale Ruijin.

La prima è una nuova piattaforma di collaborazione tra università e imprese, sviluppata con l’Università Fudan e denominata «Piattaforma China Eastern Airlines–Università Fudan per promuovere l’internazionalizzazione del marchio e valorizzare l’immagine della città di Shanghai». L’iniziativa mira a rafforzare la capacità di comunicazione internazionale della città attraverso l’integrazione tra il mondo produttivo e quello dell’istruzione.

La seconda riguarda la cooperazione strategica 2.0 con l’Ospedale Ruijin, che segna una nuova fase della collaborazione. Attraverso un impegno congiunto che coinvolge il gruppo di volontari sanitari di bordo «Sky-Blue In-Flight Medical Volunteers» e i programmi di assistenza solidale al viaggio aereo per bambini con esigenze mediche specifiche, i due partner collaborano per tutelare la salute e la sicurezza dei passeggeri durante l’intero viaggio.

Le soluzioni di servizi integrati e le iniziative presentate al forum di quest’anno evidenziano le ampie prospettive di collaborazione e condivisione dei benefici all’interno dell’ecosistema aeronautico.

A completamento di questi sviluppi, gli ospiti che il 20 ottobre hanno viaggiato sui voli CEAir hanno potuto utilizzare, presso la sede del forum, il sistema di servizi «Digital Terminal», sviluppato internamente dalla compagnia, per effettuare il check-in e organizzare il trasferimento dei bagagli entro cinque minuti. In questo modo, hanno evitato il disagio di dover trasportare personalmente i bagagli e hanno potuto sperimentare in prima persona i vantaggi offerti dalle tecnologie intelligenti applicate all’aviazione

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261023392688/it/

Compagnia aerea: China Eastern Airlines

Sito web: http://www.ceair.com/

Referente: Caowei

E-mail: ceapr@ceair.com

Città: Shanghai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire