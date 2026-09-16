China Eastern Airlines (CEAir) ha recentemente lanciato la versione 2.0 della sua app internazionale, ora disponibile sull'App Store e su Google Play. La nuova versione introduce un aggiornamento completo della tecnologica di base, dell'esperienza utente e del design dell'interfaccia, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo un'esperienza di viaggio digitale più fluida e comoda.

Progettata sulla base delle esigenze concrete dei viaggiatori internazionali, la nuova versione introduce miglioramenti nelle principali fasi dell'esperienza di viaggio, dalla ricerca e prenotazione dei voli alla selezione del posto e alla gestione dell'itinerario.

Il processo di ricerca e prenotazione dei voli è stato semplificato, rendendo più facile per i viaggiatori cercare, selezionare e prenotare i propri voli.

Per i voli internazionali a lungo raggio, la funzione aggiornata di selezione del posto offre una visualizzazione più chiara della configurazione della cabina, del passo tra i sedili e della disponibilità dei posti, aiutando i viaggiatori a fare scelte più consapevoli.

Il centro di gestione dei viaggi, riprogettato riunisce automaticamente i viaggi imminenti e quelli passati, consentendo ai passeggeri di tenere sotto controllo i propri itinerari in modo più efficiente.

Le informazioni importanti sul volo, tra cui gli orari di partenza e di arrivo, le notifiche di ritardo, i terminal e i gate d'imbarco, vengono messe maggiormente in evidenza per una consultazione rapida.

CEAir ha dichiarato che continuerà a migliorare l'esperienza utente nell'ambito dei propri servizi di viaggio e introdurrà un maggior numero di opzioni di pagamento internazionali e preferite a livello locale, per migliorare ulteriormente i servizi digitali destinati ai viaggiatori di tutto il mondo.

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Compagnia: China Eastern Airlines

Sito web: http://www.ceair.com/

Contatto: Caowei

Email: ceapr@ceair.com

Città: Shanghai





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