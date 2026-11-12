China Eastern Airlines (CEAir) ha sottoscritto 23 accordi di approvvigionamento con fornitori internazionali e presentato nuove tecnologie e attrezzature aeronautiche alla nona edizione della China International Import Expo (CIIE), svoltasi a Shanghai dal 5 al 10 novembre.

Per il nono anno consecutivo, CEAir ha partecipato alla manifestazione, continuando a ricoprire i ruoli di Senior Partner, vettore aereo designato, fornitore di servizi e acquirente.

Durante l’edizione di quest’anno, CEAir ha sottoscritto accordi di approvvigionamento per un valore complessivo di 540 milioni di dollari statunitensi con 15 fornitori provenienti da otto Paesi e regioni. Gli accordi riguardano, tra l’altro, motori aeronautici, materiale aeronautico, carburante per aerei a reazione e catering di bordo.

La compagnia ha firmato un accordo con CFM International per l’acquisto di motori di riserva e ha effettuato ordini di materiale aeronautico presso Collins Aerospace e Honeywell, a sostegno di una gestione della flotta sicura, sostenibile ed efficiente.

I motori LEAP che saranno forniti da CFM International sono dotati di pale della ventola in materiale composito intrecciato in 3D, iniettori di carburante realizzati mediante produzione additiva e camere di combustione di seconda generazione a combustione magra. Rispetto alla generazione precedente, questi motori possono contribuire a ridurre del 15-20% il consumo di carburante e le emissioni di carbonio, nonché del 75% l’impronta acustica.

CEAir ha inoltre firmato accordi con Panasonic Avionics e Boeing per portare avanti l’ammodernamento delle cabine dei propri Boeing 777-300ER.

Anche gli acquisti nel settore alimentare rappresentano un elemento di rilievo degli accordi appena sottoscritti da CEAir, spaziando dai pasti serviti a bordo ai prodotti freschi acquistati all’estero.

La compagnia ha firmato un accordo con SATS, società con sede a Singapore, che continuerà a fornire pasti di bordo per i voli internazionali di CEAir in partenza da Singapore, Delhi, Malé e Manila.

CEAir ha inoltre presentato alla fiera le proprie innovazioni nel campo delle attrezzature per l’assistenza a terra e delle infrastrutture aeronautiche.

Tra le novità ha fatto il suo debutto un trattore intelligente a guida autonoma per il traino dei carrelli portabagagli. Il veicolo, interamente elettrico, è collegato a una piattaforma intelligente di gestione e coordinamento dei mezzi, che assegna automaticamente i compiti e adatta i percorsi in base agli orari dei voli e alle variazioni nell’assegnazione delle piazzole di sosta agli aeromobili.

Sono stati inoltre esposti un hangar e un magazzino merci modulari, entrambi con struttura in alluminio, a dimostrazione delle applicazioni della costruzione modulare nel settore aeronautico. I componenti vengono prefabbricati in stabilimento e assemblati sul posto mediante bulloni, senza necessità di saldature.

Con un’adeguata manutenzione e nel rispetto dei requisiti tecnici, le strutture possono essere smontate e riassemblate più volte. Questo metodo costruttivo, inizialmente utilizzato per le strutture destinate alla manutenzione degli aeromobili, riduce significativamente i tempi di costruzione ed è stato ora esteso alla logistica aeronautica.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261112082298/it/

Compagnia aerea: China Eastern Airlines

Sito web: http://www.ceair.com/

Referente: Caowei

E-mail: ceapr@ceair.com

Città: Shanghai





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire