China Eastern Airlines (CEAir) aumenterà le frequenze dei voli sulle rotte internazionali e regionali e potenzierà i servizi destinati ai passeggeri di First Class e Business Class durante la stagione invernale 2026-2027, iniziata il 25 ottobre.

La compagnia opererà oltre 180 rotte internazionali e regionali, raggiungendo più di 40 Paesi e regioni, con una media di oltre 430 voli programmati al giorno.

CEAir riprenderà i voli tra Adelaide e Shanghai, aumenterà le frequenze sulla rotta Buenos Aires–Auckland–Shanghai e introdurrà voli aggiuntivi stagionali sulle rotte che collegano Sydney, Melbourne e Brisbane a Shanghai.

Saranno inoltre incrementate le frequenze dei voli sulle rotte che collegano Francoforte, Londra e Vancouver a Shanghai. Le rotte internazionali inaugurate o ripristinate durante la stagione estiva 2026, comprese quelle che collegano Dublino, Stoccolma e Tbilisi a Shanghai, continueranno a essere operative anche durante la stagione invernale.

La compagnia aumenterà inoltre le frequenze sulle rotte asiatiche, tra cui quelle che collegano Bali, Singapore e Kuala Lumpur a Shanghai, nonché Bangkok e Chiang Mai a Kunming. Numerosi collegamenti manterranno frequenze elevate, tra cui quelli tra Singapore, Bangkok e Seul a Shanghai, la rotta Bangkok–Kunming e la rotta Seul–Qingdao.

Per rispondere meglio alle esigenze dei passeggeri in attesa del volo o in transito, CEAir ha riorganizzato gli spazi di alcune delle proprie lounge VIP a gestione direttamente a Shanghai, Pechino e Xi’an, creando aree riservate ai passeggeri di First Class e Business Class e aggiungendo oltre 400 posti a sedere.

L’offerta gastronomica delle lounge è stata inoltre arricchita con bevande stagionali, pane, dolci e snack, oltre a MU Noodles, una specialità della compagnia che valorizza i sapori locali.

I passeggeri di First Class e Business Class che soddisfano i requisiti previsti possono prenotare servizi gratuiti di trasferimento da e per l’aeroporto in numerose città in Europa, in Asia, nelle Americhe, in Africa e in Oceania, nonché accedere a vantaggi esclusivi e all’assistenza clienti online tramite l’app internazionale di CEAir. È inoltre disponibile una linea telefonica di assistenza clienti dedicata a questi passeggeri.

CEAir ha introdotto nuove proposte gastronomiche a bordo, preparate con ingredienti di alta qualità, per i passeggeri di First Class e Business Class su 12 rotte internazionali a lungo raggio in partenza da Shanghai verso destinazioni tra cui New York, Parigi e Londra. Sulla scia del suo prodotto distintivo MU Tea, la compagnia ha inoltre rinnovato la propria offerta di bevande a bordo, che comprende bevande alcoliche, caffè, tè frizzante e bevande appositamente create.

Tutti gli aeromobili wide-body di CEAir offrono ai passeggeri di First Class e Business Class il Wi-Fi di bordo gratuito ad alta velocità.

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China Eastern Airlines

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Caowei

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